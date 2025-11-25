Петков: Корупцията и руската намеса са два основни проблема на Балканите

Докато населението толерира правителства и политици, които са склонни да използват публични ресурси за своя собствена полза, ние никога не можем да бъдем богати и икономически процъфтяващи нации.

Интервюто е публикувано първоначално в „Съвремена политика“ на сръбски език.

Какво е текущото състояние на сръбско-българските отношения, какви са пречките пред демократичната трансформация на Балканите и как се проявява руското влияние в региона, разговаряхме с Кирил Петков , бивш министър-председател на България. Петков беше участник в панел на Белградската конференция за сигурност, която се проведе в Белград тази седмица.

Съвременна политика: Сръбско-българските отношения напоследък изглеждат обтегнати. Видяхме коментарите на българския президент относно „Сръбския свят“, както и позицията на българското правителство да не подкрепи откриването на нов клъстер от Сърбия. Как виждате това, имаше ли промяна в сръбско-българските отношения напоследък?

Кирил Петков: Според мен се случва така, че във всички държави имаме вътрешни проблеми, които стават много остри. Виждаме какво се случва тук, в Сърбия, по отношение на протестите, а подобни неща се случват и в България – протестите срещу Пеевски, които имаме сега в четвъртък (20 ноември).

Между двете нации и населението със сигурност нищо не се е променило. Това, което се случва, е, че и двете нации не са много доволни от правителствата си по това време и правителствата от двете страни се опитват да насочат вниманието си в друга посока, освен към вътрешните проблеми.

Това е сложен отговор, но истинският проблем е, че всяка нация трябва да реши собствените си проблеми, за да се увери, че е доволна от своите представители в правителството, и тогава всичко ще се нормализира. В противен случай всички правителства, които се чувстват застрашени, предпочитат да имат проблеми отвъд границата, отколкото да решават собствените си проблеми у дома.

СП: Каква е гледната точка от България относно настоящите сръбски протести? Смятате ли, че те имат регионално значение и виждате ли евентуално паралели между протестите, които се случиха в България преди няколко години, и това, което се случва в Сърбия в момента?

КП: Мисля, че в целия регион имаме два основни проблема и трябва да ги решим.

Първият основен проблем е вътрешен: нашата толерантност към корупцията. Мисля, че корупцията е най-големият проблем на Балканите и докато населението толерира правителствата и политиците, които са готови да използват публични ресурси за своя собствена изгода, никога не можем да бъдем толкова богати и икономически процъфтяващи нации, колкото бихме могли да бъдем.

Второто е намесата на Кремъл в региона. Те винаги са виждали Балканите като сфера на тяхно влияние и последното нещо, което биха искали да видят, е всички ние в Европейския съюз да работим заедно без граници.

Поради исторически причини, заради намесата на Русия и заради неизбирането на правилните политици, които да управляват нашите нации, ние не сме в състояние да накараме тези 65 милиона души да работят заедно толкова, колкото би трябвало, и виждаме как се губят огромни количества ресурси – не за икономическо развитие, а за корумпирани политици.

И това не е вина на политиците. Всъщност става въпрос за това доколко нашето население е готово да толерира корупцията.

Наистина подкрепям всяко движение в региона, което се бори с корупцията, защото искрено вярвам и го осъзнавам със сърцето си, че ако можем да направим крачка напред, нашият регион веднага ще започне да процъфтява.

Виждам младите хора тук, които се борят срещу корупцията, и видях как осъзнават загубата на човешки живот заради корупцията. Всъщност подкрепям каузата им, защото в четвъртък имаме същото. В момента протестирам срещу Пеевски, който е един от най-корумпираните политици на Балканите.

Никола Буразер, Кирил Петков; Снимка: SP

СП: Кои според вас са основните пречки за осъществяването на тази промяна в нашите страни? В България преживяхте много бурни последни няколко години, с няколко правителства и временни правителства. Тук, в Западните Балкани, ние добре знаем какви са нашите правителства и колко корупция има там. Защо тази промяна не се случва?

КП: И така, отново, няколко неща. Има доста граждани на нашите нации, които се възползват от корупцията. Всичко е в правителството, всички компании, които работят с правителството. Има огромен процент от много целенасочено мотивирано население, това е едно. Когато става въпрос за гласуване, те обикновено гласуват като блок.

Второ, това, което виждаме, е, че в региона винаги има борба между Европа и Русия. Тези разделения винаги се случват, от които политиците се възползват, така че тук никога няма концентриран блок срещу корупцията. Те се опитват дори в България. Казват „вие сте против корупцията, но проруски ли сте или против Русия?“. Не, не, нека първо решим собствените си проблеми, а после нека говорим за света. Това разделение не ни позволява да концентрираме ресурсите в една посока.

Третият момент е, че чрез корупция можете да натрупате огромно количество ресурси, за да задържите властта, докато останалата част от населението, която е жертва на корупцията, не разполага с тези ресурси.

И последният момент е координацията. Не сме много добри на Балканите в създаването на единно лидерство. В опозицията обикновено всеки си мисли, че е най-добрият и че той е този, който ще направи промяната, вместо да признае, че единственият начин да се направи промяната е да се работи заедно.

Съвместната работа не е най-силната ни страна в културно отношение в региона. И мисля, че можем да се научим да правим това по-добре и тогава можем да преодолеем корумпираните политици и системи. Те са малцинство, но са по-добре организирани, защото имат ясен стимул.

СП: Споменахте руското влияние като голям проблем в региона. Членството на България в ЕС и НАТО представляваше ли всъщност защита срещу руското влияние в сравнение със страните, които все още са извън ЕС и НАТО, като Сърбия?

КП: Да, донякъде го направиха. Но ние, за съжаление – вие и ние – имаме 70 години образование, което донякъде проми мозъците ни.

Вижте, не мразя това, което руснаците са правили исторически. Например, България все още е благодарна за освобождението си от Османската империя. Но тя не може да извини например факта, че руснаците са продавали газ на 76 евро за мегаватчас на България и само на 20 евро за мегаватчас на неславянска, некултурна Германия.

С други думи, това, което виждам, е, че руснаците са много добри в използването на културата, образованието и промиването на мозъци от предишни години, за да се възползват от нашето население днес.

Например, решението за NIS petrol днес е доста ясно. Използвате санкциите, за да поемете контрола над рафинерията и да я обявите за открит търг за най-оптималния западен оператор на рафинерия, който може да достави най-ниската цена на горивото на сърбите. Много е ясно какво трябва да се направи. И все пак, изглежда, че това е невъзможна сделка за вас. Правителството не е сигурно какво прави.

Днес карах до Сърбия и цените на горивата вече са значително по-високи от тези в България. Това означава, че вашите компании плащат и вашите граждани плащат. Защо, след като имате ясно решение?

Единственият отговор на това е, че някой се опитва да повлияе на вашето правителство и как да се сключи сделката. И това оплита ключов актив на Сърбия, за който някой печели прекомерни суми днес. Това е добър пример за това как работи.

Срещата на Александър Вучич и Владимир Путин, 9 май 2025 г., Москва; Снимка: Президентът на Сърбия

СП: Заинтересовано ли е българското правителство да осуети това руско влияние, имайки предвид решенията за преноса на газ, но и като цяло проруските настроения в България и сред някои партии, от една страна, и ангажиментите към ЕС и НАТО, от друга, поне на реторично ниво?

КП: Това, в което руснаците са много добри според мен – и аз ги аплодирам за професионализма им, въпреки че работи срещу нас – е, че те са способни да работят с корумпирани политици в нашата местна среда, което звучи прозападно.

Ако попитате нашия Пеевски или Борисов, те ще кажат, че сме със САЩ, че сме с Европа, „докато смъртта ни раздели“. А те направиха Турски поток за две години, а гръцкия интерконектор не можаха да направят 10 години.

Станах министър-председател след 10 години силна проевропейска позиция на Борисов и работа срещу Русия. Ние обаче сме 100% зависими от руски газ, 100% зависими от руски петрол, 100% зависими от руско ядрено гориво. Имах 70 агенти на ГРУ, работещи в България, които изпратихме обратно.

И така, чудите се как този проевропейски политик ни остави в пълна зависимост от Русия в продължение на 10 години? Единственият отговор е, че Русия използва корупцията като основен инструмент на външната си политика. Те могат да работят с местни политици, които са добри в реторичното и номинално сближаване с Европа, но всъщност работят в свой интерес чрез корупция, за да задоволят интересите на Русия.

Това е сделката. И ние, като население, трябва да признаем, че това е така и да кажем: „Не, може да сте славянски братя от миналото, но аз искам да получавам същата цена на газа като германците“ или: „Не вярвам, че сферите на влияние вече са факт и не бива да позволяваме на друга нация, независимо къде се намира, да се намесва в нашите икономики и политически живот.“

източник: europeanwesternbalkans.com

