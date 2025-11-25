Зам.-министър Янкова участва във форум за предимствата на новите технологии и иновативни практики в съвременното икономическо сътрудничество

България и Китай имат дългогодишна традиция на приятелство и взаимно уважение, която днес се развива в сферата на модерното икономическо и технологично партньорство.

Сред утвърдените добри практики се открояват активното сътрудничество в областта на търговията, партньорства в инвестициите и инфраструктурата, интерес към индустриални зони, транспортни коридори и логистични проекти.“

Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова на форум „Предимствата на новите технологии и иновативни практики в съвременното икономическо сътрудничество. Добри практики и опит в партньорството между България и Китай“.

„Опитът и новите технологии, които китайската страна прилага при изграждането и поддържането на пътната инфраструктура, както и във ВиК сектора, могат да бъдат предмет на съвместни дейности в тези сфери“, обясни заместник-министър Янкова. Тя подчерта, че изграждането на модерни транспортни връзки, дигитална свързаност и съвместни проекти в зелената трансформация и високите технологии ще дадат нов импулс за още по-динамично партньорство.

По думите й със съвместни усилия добрите практики могат да бъдат превърнати в устойчиви решения и общи ползи за икономиките и гражданите на двете страни.

„Защото силното държавно лидерство е там, където е напредъкът и където е успехът“, заключи Янкова.

