Втората по дължина река в Китай претърпя първото наводнение за 2025 г. след проливни дъждове

Жълтата река, втората по дължина река в Китай, е претърпяла първото си наводнение за годината след проливни дъждове, съобщи в понеделник Комисията за опазване на Жълтата река към Министерството на водните ресурси.

Поради обилните валежи в долното и средното течение на Жълтата река от петък до неделя, водният поток в хидрологичната станция Тунгуан на главния поток на реката се е увеличил до 5010 кубически метра в секунда до неделя вечерта, надхвърляйки прага за отговаряне на критериите за наводнение.

Засегнат от комбинирания поток от река Вейхе, най-големият приток на Жълтата река, и северния главен поток на Жълтата река, наводнението се е образувало в 23:00 часа в неделя, според комисията.

Очаква се нивото на водата да продължи да се покачва, а ситуацията с контрола на наводненията в средното и долното течение на Жълтата река остава тежка, съобщи комисията.

Поради валежите река Вейхе и река Фенхе, вторият по големина приток на Жълтата река, са претърпели наводнения, надвишаващи предупредителните нива. Що се отнася до произхода на наводненията, настоящото наводнение на река Вейхе е причинено предимно от река Вейхе, което е най-голямото наводнение, регистрирано в средата на октомври за река Вейхе в исторически план.

„Наводнението се случи сравнително късно. Хидроложката станция Тунгуан претърпя наводнение от над 5000 кубически метра в секунда, последното от 1964 г. Наблюдава се необичайно увеличение на валежите. От началото на октомври средното течение на река Хуанхе е преживяло четири значителни валежа, като кумулативните валежи са 6,5 пъти по-високи от същия период в предишни години, което е най-високите нива, регистрирани в исторически план“, каза Джан Бингдуо, директор на отдела за планиране на Бюрото за предотвратяване на бедствия от наводнения и суша към Комисията за опазване на река Хуанхе.

Участъкът Тунгуан от река Хуанхе, където реката се среща с река Вейхе, отбеляза значително покачване на нивото на водата в понеделник. В отговор на преминаването на пиковите оттоци местните власти незабавно активираха мерки за контрол на наводненията от ниво IV. Те са организирали персонал за разчистване на речните брегове и са въвели временни контролни мерки в ниско разположени райони, като например живописни места по бреговете, забранявайки достъпа, за да се гарантира безопасността. Местните власти също така информираха, че пиковият дебит на този участък в момента е стабилен.

Жълтата река остава в сезона си на наводнения, като се очаква нивата на водата да продължат да се покачват. Очаква се пиковите дебити да достигнат приблизително 6000 кубически метра в секунда около сряда. Комисията заяви, че ще подобри системите за мониторинг, прогнозиране и ранно предупреждение.

Освен това, тя ще призове местните власти да въведат всеобхватни мерки за предотвратяване на наводнения, за да гарантират безопасността на живота и имуществото на хората.

Китай регистрира наводнения от 1998 г. Тази практика може да напомни на обществеността кои реки се наводняват и да повиши обществената осведоменост за предотвратяване на риска от наводнения. Тя също така предупреждава отделите за контрол на наводненията за потенциалния риск от аварийни ситуации при насипване и необходимостта от засилване на работата по предотвратяване на наводнения.

