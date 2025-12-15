Не се предвижда промяна в броя на паралелките в 8 клас в Русенско през следващата година

Очаква се те отново да са 57

Без промяна се очаква да остане броят на паралелките в Русенско в 8 клас през предстоящата учебна 2026/2027 година, съобщи областният управител Драгомир Драганов след заседание по-рано днес на постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие. От представените данни от страна на началника на Регионалното управление на образованието /РУО/ в крайдунавския град д-р Росица Георгиева стана ясно, че и през следващата учебна година се планират общо 57 паралелки, като както и досега по-голямата част от тях – 36 ще са с професионална насоченост. Припомняме, че през настоящата учебна година поради демографската криза се наложи закриване на цели 7 паралелки и така вместо в 64 паралелки както беше миналата година, учениците в 8 клас се обучават в 57. По данни на РУО през 2023/2024 година основно образование са завършили 1665 ученици, а завършващите сега, т.е. 2025/2026 година се очаква да бъдат с близо 200 по-малко или 1459 ученици. В тази бройка влизат и 87 ученици от Националното училище по изкуствата и Спортното училище, по-голямата част от които по традиция продължават обучението си в същото учебно заведение. По думите на Драганов професионалното обучение в региона продължава да е на много високо ниво и то осигурява много добра последваща реализация. Началникът на РУО д-р Росица Георгиева обясни, че спадът в броя на паралелките се дължи най-вече на трайно влошената демографска ситуация. Тя обясни, че до 15 януари следващата година директорите на училища трябва да представят в РУО мотивирани предложения за държавния план прием в поверените им училища, а за професионалните паралелки – становища на работодателски организации и заявки от работодатели. До края на април със заповед на д-р Георгиева ще бъде утвърден план-приемът за следващата учебна година.

В момента в региона се предлагат общо 6 нови специалности, като в тях се обучават 100 ученици. Става дума за специалностите „Икономика и мениджмънт“ в Средно училище „Панайот Волов“ в Бяла; „Реставрация на стилни мебели и дограма“ и „Тапицерство и декораторство“ в Професионалната гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ в Русе; „Медицинска техника“ в русенската Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“; „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“ в Професионалната гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“ и „Топлоенергетика“ в Професионалната гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“. Същевременно в защитени специалности се обучават 53 ученици. Специалностите от професии с очакван недостиг са 19. В тях ще се обучават близо 300 ученици. Колкото до дуалната форма на обучение, тя е достъпна за 315 ученици от 20 специалности в Русенско.

На днешното заседание присъстваха представители на местната и държавна власт, синдикатите, работодателските организации и бизнеса, както и народният представител от ПП-ДБ Иван Белчев. Той изказа мнение, че професионалното обучение трябва да отговаря в максимална степен на изискванията на бизнеса. „Когато говорим за нови професионални специалности след седми клас, не говорим за учебни планове на хартия. Говорим за бъдещето на децата ни и за бъдещето на Русе“, каза той. Според него професионалното образование трябва да дава реален шанс за възможност за работа веднага след 12 клас или продължаване на образованието в университет. Негово проучване, базирано на обяви във водещ сайт за търсене на работа сочи, че най-търсени са кадрите в сферата на производството – 26%, следвани от тези в търговията – 18%. На следващо място се нареждат кадрите в туризма – 10%, шофьорите и куриерите – 8%, инженерите и техниците – 6%. Най-малко около 1% е търсенето в центрове за обслужване на клиенти, както и в сферата на селското и горското стопанство, рибовъдство, а също и дизайна и изкуството. „Затова според мен грешката, която не трябва да допускаме, е да създаваме специалности, които звучат добре, но не водят до реална заетост. Или такива, които предполагат задължително висше образование, за да имат смисъл“, посочи още Белчев. От своя страна бившият председател на Русенската стопанска камара и водещ преподавател проф. д.н. Красимир Ениманев посочи, че сред най-големите проблеми в региона е липсата на подготовка на капитани и специалисти в областта на химията, защото това са водещи отрасли в региона. По негово мнение по-добре стоят нещата в сектора на строителството, който в следващите 5 години ще се балансира напълно. Миглена Христова от Асоциацията на индустриалния капитал в България посочи, че е добре да се мисли за реализиране на специалност в сферата на месопреработването. Според нея много е важно повече специалности да се предлагат в дуална форма на образование. Директорът на Бюрото по труда Йоана Терзиева посочи също необходимостта от това предлаганите специалности в средното образование да отговарят на реалностите на пазара на труда.

