Отвъд спецификациите! Предизвикателството за тест драйв за всякакви терени на Chery ще направи впечатляващ дебют

Срещата на потребителите на марката Chery за 2025 г. ще започне на 17 октомври. Миналогодишното събитие посрещна изтъкнати международни личности като Бан Ки-мун, осмият генерален секретар на Организацията на обединените нации, и бившия министър-председател на Нова Зеландия Джени Шипли. Тяхното участие подчерта силния ангажимент на Chery към иновациите, устойчивостта и глобалното сътрудничество. Въз основа на основната тема „Съвместно създаване от потребителите“, тазгодишната среща ще предложи редица интерактивни преживявания, включително CSH Endurance Test, Brand Ecosystem Launch, KOC Forum и потапяща екологична изложба. Изключителен сегмент ще бъде All-Terrain Test Drive Challenge – флагманското събитие на „Technology-driven Chery“. Под мотото „All-Terrain Conquest, Human-AI Co-Creation“ (Покоряване на всички терени, съвместно създаване от хора и изкуствен интелект) то се отклонява от традицията, като кани глобални медии, ключови потребители (KOC) и представители на потребителите да изпитат от първа ръка как интелигентната мобилност осигурява човешка топлота и надеждност, дори в екстремни условия на шофиране.

Съобщава се, че All-Terrain Test Drive Challenge е бил внимателно проектиран около две основни измерения: интелигентна технология и здрава производителност. Всеки елемент е основан на реални сценарии на шофиране и потенциални нужди на потребителите, което позволява на участниците не само да изпитат в дълбочина пълния капацитет на превозните средства, но и да вземат участие в процес на съвместно създаване. По този начин събитието наистина се отличава от типичната за традиционните тестови шофирания еднопосочна презентация на марката.

По-конкретно, докато традиционните тестови шофирания са еднопосочни представяния на спецификациите на автомобилите, Chery е възприела различен подход – превръщайки реалните проблеми на потребителите директно в сценарии за предизвикателства. Това превръща всеки участник в „офицер по преживяванията“ и „съавтор“. На 17 октомври мястото за тестовите шофирания ще се превърне в истинско „изпитателно поле“ за интелигентна мобилност. В едно от основните предизвикателства Chery умишлено ще покрие огледалата за задно виждане и предните и задните прозорци, за да симулира екстремни слепи зони. Въпросът е: може ли интелигентната система за паркиране 540°+APA на автомобила да разчита единствено на прецизно разпознаване и автоматизирано управление, за да завърши паркирането безпроблемно? „Предизвикателството за паркиране с черна кутия“ ще даде отговора.

За потребителите, които жадуват за приключения извън пътя, „Wild Frontier Challenge“ е идеалното предизвикателство. В това предизвикателство пикапът Chery HIMLA ще транспортира определени товари по специално изградена писта, осеяна с дупки и стръмни наклони. Участникът, който завърши теста за товарене и шофиране за най-кратко време, ще спечели голямата награда. Това, което отличава това предизвикателство, е, че трасето не е проектирано едностранно от марката. Вместо това, то е пресъздадено на място въз основа на обратна връзка, събрана предварително от потребители от цял свят. Реалните предизвикателства, докладвани от потребителите – като неравен път и недостатъчна мощност – са директно включени в препятствията на предизвикателството.

Това предизвикателство за тест драйв въплъщава философията на Chery за „съвместно създаване с потребителите“ на всяко ниво. От проектирането на тестовите модули и фината настройка на детайлите на сценария до пресъздаването на терена на маршрута, всяка стъпка е оформена от идеите на потребителите и обратната връзка от реалния свят. След събитието, мненията на участниците ще бъдат систематично събрани и анализирани, като ще бъдат използвани директно за бъдещи итерации и усъвършенстване на продукта. Всяко подобрение ще се основава на истинското преживяване на потребителите, като по този начин се гарантира, че автомобилите на Chery се развиват в синхрон с нуждите на тези, които ги карат.

На 17 октомври, с началото на Chery Brand User Summit, ще бъдат разкрити повече подробности за това предизвикателство за тест драйв. От безпроблемната интеграция на интелигентни технологии до уникално проектираните екстремни сценарии, всеки елемент кани към изследване от страна на шофьорите, търсещи приключения. В това преосмислено преживяване потребителите стават повече от зрители – те са активни участници, които се присъединяват към Chery в оформянето на бъдещето на мобилността. Заедно те ще открият безграничните възможности, които възникват, когато интелигентната технология срещне отворения път, прокарвайки нов курс за приключения на всякакъв терен.

Повече информация можете да откриете на: https://cheryinternational.com

Facebook

Twitter



Shares