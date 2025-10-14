Постников: Нарастват рисковете космосът да се превърне в плацдарм за агресия и война

Изявление на ръководителя на делегацията на Руската Федерация, директора на Департамента за неразпространение и контрол върху въоръженията на МВнР на Русия О.Постников по време на общия политически дебат в Първия комитет на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН

Тази година отбелязваме историческа дата – 80-годишнината от основаването на ООН. Световната организация е създадена след най-опустошителната война в историята като инструмент за осигуряване на международен мир и сигурност, основани на принципите на равенство и суверенитет на държавите. <…>

Русия, като член-основател на ООН и постоянен член на Съвета за сигурност, осъзнава своята специална отговорност за запазването на това наследство и последователно се застъпва за укрепване на централната роля на ООН в глобалните дела. <…>

Наближаваме 80-годишнината на ООН на фона на тежка криза в международната сигурност. Напрежението и конфликтите нарастват почти навсякъде. Поради деструктивните, егоцентрични стъпки, предприети от група западни държави, основите на стабилността са сериозно разклатени. <…> Незаконните едностранни санкции се превърнаха в основен инструмент на западната политика. <…>

При тези обстоятелства сме принудени да предприемем стъпки за премахване на заплахите за националната сигурност на страната ни, <…> като същевременно се стремим да държим отворен „прозореца на възможностите“ за политически и дипломатически стъпки за поддържане на предвидимост и сдържаност в сферата на ядрените ракети. <…>

Смятаме, че е от съществено значение да се възстанови взаимно уважителен диалог на равноправна основа в рамките на ДНЯО. Нежеланието да се вземат предвид алтернативните гледни точки рискува да доведе до застой. <…>

Днес сме свидетели на нарастващите рискове космосът да се превърне в плацдарм за агресия и война. <…> Преди да бъде премината точката на безвъзвратност, международната общност трябва спешно да започне разработването на международен, правно обвързващ инструмент за предотвратяване на надпреварата във въоръжаването в космическото пространство, с гаранции, предотвратяващи разполагането на оръжия от всякакъв вид в космоса, използването на сила или заплахата срещу или чрез космически обекти. <…>

От наша страна сме ангажирани с насърчаването на обединяващия дневен ред в Първия комитет на Общото събрание на ООН и в други формати за разоръжаване. Насочени сме към постигането на взаимно приемливи решения. Разчитаме на конструктивно взаимодействие по целия спектър от въпроси, свързани с осигуряването на международния мир и сигурност.

