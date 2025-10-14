Първият международен стандарт на Китай в областта на пилотираните космически полети бележи глобален пробив

Китай постигна нов етап в своята програма за пилотирани космически полети, като първият международен стандартен проект на страната беше официално регистриран от Международната организация по стандартизация (ISO).

Това представлява първия успешен международен стандарт на Китай в областта на пилотираните космически полети и пробив в глобалното създаване на космически правила.

Според Китайската агенция за пилотирани космически полети (CMSA), проектът – ISO/NP 14620-5 „Космически системи – Изисквания за безопасност – Част 5: Пилотирани космически кораби“ – е предложен от Националния технически комитет по стандартизация на пилотираните космически полети на Китай.

Според CMSA, базиран на обширни изследвания и използвайки съвременни международни технологии и методологии за безопасност, стандартът включва повече от 30 години опит в безопасността от китайската програма за пилотирани космически полети.

Той предоставя унифицирани технически насоки и модели за безопасност на пилотирани космически кораби, приложими за всички страни, като определя условията за безопасен достъп за участие в дейности, свързани с пилотирани космически полети.

Служейки като базова линия и праг за безопасност при пилотирани космически мисии и разработване на свързани системи и полезни товари, стандартът се очаква също така да улесни международното сътрудничество по отношение на космическата станция на Китай.

Видео:

Източник: CCTVPlus

Facebook

Twitter



Shares