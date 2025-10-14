МВФ: Очаква се глобалният растеж да намалее, а рисковете от спад да се засилят с настъпването на съществени промени в политиката

След като преживя продължителна и безпрецедентна серия от сътресения, световната икономика изглежда се е стабилизирала, със стабилни, но занижаващи темпове на растеж.

Ситуацията обаче се промени, тъй като правителствата по света пренареждат политическите си приоритети, а несигурността достигна нови върхове. Прогнозите за глобалния растеж бяха ревизирани значително надолу в сравнение с актуализацията на Световните икономически перспективи (WEO) от януари 2025 г. , което отразява ефективните тарифни ставки на нива, невиждани от век, и силно непредсказуема среда. Очаква се глобалната инфлация да намалее с малко по-бавни темпове от очакваното през януари.

Засилващите се рискове от спад доминират в перспективите на фона на ескалиращото търговско напрежение и корекциите на финансовите пазари. Различните и бързо променящи се политически позиции или влошаващите се настроения биха могли да доведат до още по-строги глобални финансови условия. Засилването на търговската война и засилената несигурност в търговската политика могат допълнително да възпрепятстват както краткосрочните, така и дългосрочните перспективи за растеж. Намаляването на международното сътрудничество би могло да застраши напредъка към по-устойчива световна икономика.

В този критичен момент държавите трябва да работят конструктивно за насърчаване на стабилна и предвидима търговска среда и за улесняване на международното сътрудничество, като същевременно се справят с пропуските в политиките и структурните дисбаланси у дома. Това ще помогне за осигуряване както на вътрешна, така и на външна икономическа стабилност. За стимулиране на растежа и облекчаване на фискалния натиск биха могли да се прилагат политики, които насърчават здравословното остаряване и увеличават участието на работната сила сред възрастните хора и жените, както е обсъдено в Глава 2. Освен това, растежът на производителността може да бъде насърчен чрез по-добра интеграция на мигрантите и бежанците и смекчаване на несъответствията между търсените и предлаганите умения, както е описано подробно в Глава 3.

Facebook

Twitter



Shares