В Калининград отвори врати нова сграда на Музея на Световния океан

„Планета Океан“ е научен комплекс с 6 лаборатории, библиотека и детски образователен център „Океания“.

Сградата се състои от 3 части, едната от които е стъклена сфера с диаметър 42 м. Над входа е монтиран навес, стилизиран като вълна.

Вътре в новата сграда има 29 аквариума с общ обем над 1 хиляда кубически метра, където в момента живеят около 2 хиляди риби и други обитатели на океана, има 6 научни лаборатории, както и залите „Голям Океан“ и „Аквариуми“ заедно с библиотека.

Освен това вече функционира детският образователен център „Океания“, който е част от сградата „Планета Океан“.

От днес новата сграда ще започне да приема гости в тестов режим, който включва посещение като част от организирани групи, придружени от екскурзовод.

