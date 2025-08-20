Тръмп: Липсата на разбирателство с Путин би поставила САЩ в опасна ситуация

Тръмп заяви, че отношенията му с Путин са важни за сигурността на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че добрите отношения с руския лидер Владимир Путин са важни за предотвратяване на заплахите за сигурността на Съединените щати. За това той заяви на 19 август в интервю за Марк Левин.

„Ако той и аз не се разбирахме, това наистина би ни поставило като страна в опасна ситуация“, каза Тръмп.

Той изрази оптимизъм и по отношение на уреждането на украинския конфликт, като добави, че светът вече не се приближава към трета световна война.

„Мисля, че всичко вървеше към трета световна война, но сега това вече няма да се случи. Това е приятен момент“, добави президентът на САЩ.

На 19 август прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит съобщи, че Трамп възнамерява да постигне уреждане на конфликта в Украйна в най-кратки срокове. Според нея САЩ обсъждат с Русия и Украйна мястото, където ще се състои срещата между Путин и Зеленски.

На 18 август се състоя среща между президента на Украйна Владимир Зеленски и Трамп в Белия дом. Преговорите зад затворени врати продължиха около 30 минути. След това американският и украинският президенти разговаряха с лидерите на страните от Европейския съюз.

източник: iz.ru

Facebook

Twitter



Shares