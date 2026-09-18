Седем финалисти ще се състезават в международния конкурс за имерсивен видеомапинг в София

Артисти от Полша, Индонезия, Украйна, Италия, Чехия и Китай ще представят своите произведения върху фасадите на площад „Независимост“

Седем финалисти са избрани за международния конкурс за имерсивен видеомапинг, който е част от LÙNAR: Светлините на София. За участие в шампионата са кандидатствали общо 45 артисти и студиа от 22 държави, сред които представители от Бразилия до Япония.

До финала достигат Ari Dykier от Полша с „SOUL“, Mödar от Индонезия с „Alpha + Omega: The Semen Rama Cycle“, The Fox, the Folks от Индонезия с „KALEIDOPOLIS“, Kurbas Pro от Украйна с „The Urban Jungle“, Luca Agnani Studio от Италия с „Evolving Pulse“, Metanoia Creatives от Чехия с „Incidence“ и SKG+ от Китай с „Pink Punk“.

Техните произведения ще бъдат прожектирани върху фасадите на площад „Независимост“ в София между 17 и 20 септември. Публиката ще може да ги гледа всяка вечер от 20:00 до 23:00 часа като част от програмата на LÙNAR по повод празника на столицата.

Тази година конкурсът ще завърши с две големи отличия – „Награда на журито“ и „Награда на публиката“, като зрителите също ще имат възможност да участват в определянето на един от победителите.

Повече информация за финалистите и събитието е публикувана на официалния сайт на LÙNAR.