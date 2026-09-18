петък, септември 18, 2026
Последни:
Лайфстайл

Седем финалисти ще се състезават в международния конкурс за имерсивен видеомапинг в София

Недялко Тенев

Артисти от Полша, Индонезия, Украйна, Италия, Чехия и Китай ще представят своите произведения върху фасадите на площад „Независимост“

Седем финалисти са избрани за международния конкурс за имерсивен видеомапинг, който е част от LÙNAR: Светлините на София. За участие в шампионата са кандидатствали общо 45 артисти и студиа от 22 държави, сред които представители от Бразилия до Япония.

До финала достигат Ari Dykier от Полша с „SOUL“, Mödar от Индонезия с „Alpha + Omega: The Semen Rama Cycle“, The Fox, the Folks от Индонезия с „KALEIDOPOLIS“, Kurbas Pro от Украйна с „The Urban Jungle“, Luca Agnani Studio от Италия с „Evolving Pulse“, Metanoia Creatives от Чехия с „Incidence“ и SKG+ от Китай с „Pink Punk“.

Техните произведения ще бъдат прожектирани върху фасадите на площад „Независимост“ в София между 17 и 20 септември. Публиката ще може да ги гледа всяка вечер от 20:00 до 23:00 часа като част от програмата на LÙNAR по повод празника на столицата.

Тази година конкурсът ще завърши с две големи отличия – „Награда на журито“ и „Награда на публиката“, като зрителите също ще имат възможност да участват в определянето на един от победителите.

Повече информация за финалистите и събитието е публикувана на официалния сайт на LÙNAR.

Вижте още

БФС тегли жребия за новия сезон във Втора лига на 29 юни

Недялко Тенев

„Оркестърът“ поставя грандиозния финал на петия студентски театрален фестивал „Сцена на края на града“ в Хасково

Недялко Тенев

Шумен откри третото издание на Комедийния театрален фестивал „Тодор Колев“

Недялко Тенев

Pin It on Pinterest