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Танкер е поразен от неизвестен снаряд в Ормузкия проток

Недялко Тенев

Според британската служба за морски операции плавателният съд е обхванат от пожар

Плавателен съд е бил поразен от неидентифициран снаряд във водите на Ормузкия проток, съобщава британската служба за морски операции (UKMTO).

Според разпространената информация след удара на борда е възникнал пожар. Към момента в предоставеното съобщение не се посочва какъв точно е бил използваният снаряд, нито кой стои зад атаката.

Не се съобщават и подробности за състоянието на екипажа, размера на нанесените щети или точната идентичност на плавателния съд.

Ормузкият проток е един от ключовите морски маршрути за световните доставки на петрол и природен газ, поради което инцидентите в района се следят внимателно от международните морски и енергийни пазари.

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