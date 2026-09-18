В Русия насърчават предприемаческото мислене сред ученици и студенти с национално състезание

Шест регионални търговско-промишлени палати се включват в организацията на седмия сезон на кейс шампионата „КЛЮЧ“

Шест палати от системата на Търговско-промишлената палата на Руската федерация (ТПП РФ) участват в организацията на националния кейс шампионат „КЛЮЧ“ – състезание за отбори от гимназисти и учащи се в колежи, насочено към развитие на предприемаческото мислене и бизнес уменията.

Към инициативата са се присъединили търговско-промишлените палати на Воронежка област, Калининградска област, Република Северна Осетия – Алания, Перм, Москва и Орловска област.

Темата на седмия сезон е „Да нахраним бъдещето: агротех и фудтех от полето до масата“. Участниците ще работят по задачи, свързани със земеделските и хранителните технологии и продоволствената сигурност. На 15 септември вече се е състоял и специализиран уебинар, посветен на тенденциите в агротех и фудтех сектора.

През 2026 г. ТПП на Руската федерация за шести път ще бъде генерален партньор на инициативата. Регистрацията за участници, експерти и ментори продължава до 24 септември 2026 г.

Повече информация за условията и регистрацията е публикувана на официалната страница на кейс шампионата „КЛЮЧ“.