петък, септември 18, 2026
Последни:
Света

В Русия насърчават предприемаческото мислене сред ученици и студенти с национално състезание

Недялко Тенев

Шест регионални търговско-промишлени палати се включват в организацията на седмия сезон на кейс шампионата „КЛЮЧ“

Шест палати от системата на Търговско-промишлената палата на Руската федерация (ТПП РФ) участват в организацията на националния кейс шампионат „КЛЮЧ“ – състезание за отбори от гимназисти и учащи се в колежи, насочено към развитие на предприемаческото мислене и бизнес уменията.

Към инициативата са се присъединили търговско-промишлените палати на Воронежка област, Калининградска област, Република Северна Осетия – Алания, Перм, Москва и Орловска област.

Темата на седмия сезон е „Да нахраним бъдещето: агротех и фудтех от полето до масата“. Участниците ще работят по задачи, свързани със земеделските и хранителните технологии и продоволствената сигурност. На 15 септември вече се е състоял и специализиран уебинар, посветен на тенденциите в агротех и фудтех сектора.

През 2026 г. ТПП на Руската федерация за шести път ще бъде генерален партньор на инициативата. Регистрацията за участници, експерти и ментори продължава до 24 септември 2026 г.

Повече информация за условията и регистрацията е публикувана на официалната страница на кейс шампионата „КЛЮЧ“.

Вижте още

До 1 октомври се приемат заявки за Световния шампионат по руски език за чужденци

Недялко Тенев

Владивосток събира представители на над 80 държави за XI Източен икономически форум

Недялко Тенев

Първият звънец прозвуча в училището към Посолството на Русия в България

Недялко Тенев

Pin It on Pinterest