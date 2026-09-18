Как се заплаща работа на официален празник?

Работата на официален празник се заплаща минимум двойно, а когато трудът е и извънреден, възнаграждението може да достигне четирикратен размер

Работата по време на официалните празници е допустима в определени случаи, но за нея Кодексът на труда предвижда по-високо възнаграждение. Важно е да се прави разлика между официален празник, почивен или неприсъствен ден и извънреден труд, защото правилата за заплащане са различни.

Колко се плаща за работа на официален празник?

Съгласно чл. 264 от Кодекса на труда, за работа през дните на официалните празници служителят трябва да получи възнаграждение не по-малко от удвоения размер на трудовото си възнаграждение, независимо дали положеният труд е извънреден или не.

Например, ако обичайното възнаграждение за определен брой отработени часове е 80 евро, за същата работа на официален празник трябва да бъдат начислени най-малко 160 евро.

Кога заплащането може да достигне четворен размер?

Когато работата на официалния празник представлява и извънреден труд, се дължи и съответното увеличение за извънредна работа. Главната инспекция по труда разяснява, че в такава ситуация възнаграждението може да достигне минимум четирикратен размер.

Това е особено важно за служителите с подневно отчитане на работното време или при ненормиран работен ден. При тях положеният труд на официален празник извън установеното работно време се третира и като извънреден при условията, предвидени в трудовото законодателство.

А какво става при работа по график?

Различна е ситуацията при сумирано изчисляване на работното време. Ако според предварително утвърдения график служителят трябва да бъде на работа на официалния празник, този труд не се счита автоматично за извънреден.

Въпреки това работата на самия официален празник отново трябва да бъде заплатена минимум двойно. Евентуалният извънреден труд при сумирано изчисляване се установява и заплаща при отчитането на съответния период.

Официален празник и неприсъствен ден не са едно и също

Тук често възниква объркване. Когато определен официален празник съвпадне със събота или неделя, при предвидените в Кодекса на труда случаи следващият работен ден може да бъде неприсъствен. Това обаче не означава, че той автоматично се превръща в официален празник.

Затова правилото за минимум двойно възнаграждение не се прилага автоматично за работа в такъв компенсаторен неприсъствен ден. Според разясненията на Инспекцията по труда увеличение се дължи, когато положеният труд е извънреден, като за работа в почивен ден минималното увеличение е 75%.

Кои са официалните празници в България?

Кодексът на труда определя като официални празници 1 януари, 3 март, 1 май, 6 май, 24 май, 6 септември, 22 септември, 24, 25 и 26 декември, както и Велики петък, Велика събота, Великден – неделя и понеделник. 1 ноември – Денят на народните будители, е неприсъствен за учебните заведения.

Как да докажем, че сме работили на празник?

Служителите е добре да разполагат с писмени доказателства за положения труд. Това може да бъде заповед за извънредна работа или поименен график при сумирано изчисляване на работното време. Инспекцията по труда предупреждава, че само устната уговорка с работодателя може да затрудни доказването на реално положения труд при възникване на спор.

Накратко

Работа на официален празник = минимум двойно възнаграждение. Ако трудът едновременно е и извънреден, заплащането може да достигне четирикратен размер. При работа в компенсаторен неприсъствен ден обаче важат различни правила, затова винаги трябва да се провери как е организирано и отчетено работното време.