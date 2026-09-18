В София ще бъде отворена избирателна секция за изборите за руската Държавна дума

Руските граждани в България ще могат да гласуват на 20 септември от 08:00 до 20:00 часа

В България ще бъде организирано гласуване за изборите за депутати в Държавната дума на Руската федерация. Според разпространената информация избирателната секция в София ще работи на 20 септември 2026 г. от 08:00 до 20:00 часа местно време.

Посоченият адрес за гласуване е бул. „Драган Цанков“ №28 в София. За да упражнят правото си на глас, руските граждани трябва да се явят лично и да представят оригинал на валиден документ, удостоверяващ самоличността им като граждани на Руската федерация извън страната.

Според информацията на руската страна гласуване зад граница е организирано в 152 държави, където са предвидени общо 319 избирателни секции, включително в руски културни центрове.

Публикацията е придружена и от видеоматериал, в който руски граждани обясняват защо смятат участието си в изборите за важно.