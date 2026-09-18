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Адмирал Ефтимов участва в годишната конференция на Военния комитет на НАТО в Копенхаген

Недялко Тенев

Началниците на отбраната на страните от Алианса ще обсъдят колективната отбрана, технологиите и подкрепата за Украйна

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов участва в годишната конференция на Военния комитет на НАТО в Копенхаген, Дания. Официалната програма на НАТО е за 18 и 19 септември, като форумът събира началниците на отбраната на 32-те държави членки.

Сред основните теми са изпълнението на решенията от срещата на върха на НАТО в Анкара, по-нататъшното укрепване на колективното възпиране и отбрана, иновациите и технологиите, както и подкрепата за Украйна.

Заседанията се ръководят от председателя на Военния комитет адмирал Джузепе Каво Драгоне. Участват още върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич и върховният съюзен командващ по трансформацията адмирал Пиер Вандие.

Военният комитет е най-висшият военен орган на НАТО и предоставя на Северноатлантическия съвет консенсусни военни препоръки по въпросите на сигурността и отбраната.

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