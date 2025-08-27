Фрегатата „Адмирал Амелко“ — петата от 10-те планирани руски фрегати от проект 22350 — „беше спусната на вода в началото на този месец в Северната корабостроителница в Санкт Петербург и е оборудвана с противоподводна платформа“, се казва в публикацията.

„Фрегатите от проект 22350 са носители на високоточни ракетни оръжия – не само „Калибр“, но и „Циркон“. Това е морски терминатор, универсален войник, който може да действа като ловец на атомни подводници на противника от безопасно за себе си разстояние“, цитира авторът руския експерт Александър Степанов, дал интервю за ТАСС.

Военните кораби от проект 22350, обозначени като фрегати, имат водоизмещение 5400 тона при пълно натоварване и могат да развиват скорост 29,5 възела. Военните кораби носят екипаж от 210 моряци, но имат запас от ход само 30 дни <…>.

Въпреки това малките военни кораби ще служат добре като средство за възпрепятстване на достъпа/възпрепятстване на зоната (A2/AD), тъй като ТАСС обясни по-нататък, че фрегатите са проектирани като „модулна пускова платформа“, оборудвана за откриване и унищожаване на „приоритетни цели в крайбрежната зона и елементи на авианосна ударна група“.

С други думи, както отбелязва авторът, „те могат да се превърнат в идеална платформа за изпращане на атомните суперсамолетоносачи на ВМС на САЩ на дъното на морето“.

Такава платформа трябва да бъде „способна да унищожава атомните подводници на противника, ако бъдат открити извън радиуса на действие на бордовите им системи“. В нея се използва балистична ракета 91РЭ2, която може да пренесе „324-мм торпедо МПТ-1УМ на разстояние до 40 км“.

„Адмирал Амелко“ стана един от първите фрегати Project 22350 с удвоено количество клетки за вертикално изстрелване (ВПУ) 3С14, което му позволява да носи повече ракетно въоръжение, се отбелязва в статията. Освен това корабът е оборудван с два зенитни ракетно-артилерийски комплекса (ЗРАК) „Палаш“ с шестцевни 30-мм оръдия Грязева-Шипунова ГШ-6-30, два четиритръбни 330-мм торпедни апарата за противоторпедни/противоподводни торпеда „Пакет-НК“, а също така може да носи палубен хеликоптер Ка-27 за изпълнение на противоподводни операции.

източник: The National Interest

