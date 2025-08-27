Научите повече за червеният чай

Червеният чай не се отглежда естествено, а е бил приготвян на базата на зелен чай в края на династиите Мин и ранна Цин.

Чаят се прави от новите листа на чаеното дърво, които се изсушават, усукват (нарязват), ферментират и се сушат. Ферментацията предизвиква химични реакции в чаените листа и когато се запарят във вода, те не само имат приятен аромат, но и характерен тъмночервен цвят, поради което са известни още като „черен чай“ или „червен чай“.

История

Първият черен чай в света е изобретен от производители на чай в чаения район на планината Уи в провинция Фудзиен по време на династията Мин в Китай и е бил наречен „Джъншан Сяодзяо“. Семейство Дзян от село Тонгму, град Уишан, е чаено семейство, което произвежда черен чай Джъншан Сяодзяо повече от 400 години.

Червеният чай Джъншан Сяодзяо е въведен в Европа през 1610 г., а през 1662 г., когато принцеса Катерина Португалска се омъжва за крал Чарлз II, нейната зестра включва няколко кутии китайски черен чай Джъншан Сяодзяо. Оттогава, когато е внесен в британския двор, пиенето на черен чай бързо се превръща в неразделна част от британския кралски живот. Британците обичат черния чай и постепенно пиенето на червен чай се превръща в благородна и красива чаена култура.

През 1689 г. британците дори създават база в Сямън, провинция Фудзиен, Китай, за да купуват големи количества китайски чай. Фактът, че Великобритания пие повече червен чай, отколкото зелен чай, и развива своя собствена уникална култура на червения чай, е свързан с гореспоменатите исторически събития. Тъй като чаят, закупен в Сямън, е полуферментирал червен чай – „чай Ууи“, голямо количество чай Ууи навлиза в Обединеното кралство, замествайки оригиналния пазар на зелен чай, и скоро се превръща в основен чай в Западна Европа. Чаят Ууи е с черен цвят, затова е наречен „черен чай“. По-късно учените, занимаващи се с чай, според методите на производство на чай и характеристиките му, класифицират чая Ууи като червена супа от червени листа, според неговия характер, който принадлежи към категорията „червен чай“. Но британското обичайно наименование „черен чай“ е наследено, за да се обозначи „червен чай“.

Производство

След откъсване, листата се подлагат на изсушаване, за да се намали съдържанието им на влага. След това се навиват, за да се освободят ензими, които инициират окисляване. Този процес на окисление, който отличава червения чай, трансформира зелените листа в богат меден оттенък. След това листата се изпичат, за да се спре окисляването, запазвайки сложните вкусове, които са се развили. Резултатът е чай, който балансира освежаване, сладост и малцов оттенък – симфония от вкусове, родена от ръцете на умели майстори.

Приготвяне на червен чай

Започнете, като загреете водата си до малко под кипене (95°C). Сложете щедро количество листа от червен чай в чайника си, като им дадете място да се развият и запарят. Залейте листата с горещата вода и ги оставете да се запарят за 3-5 минути, в зависимост от предпочитаната от вас сила. Червеният чай е универсален и можете да му се наслаждавате чист, с капка мляко или щипка мед, за да подсилите естествената му сладост

Червеният чай често се използва за приготвяне на съвременния млечен чай, тъй като естественият му сладък и плодов вкус се комбинира добре с мляко, захар и сладки плодове/сиропи.

