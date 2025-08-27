Разкрита е числеността на групата, извършила взривовете на „Северните потоци“
В групата, извършила взривовете на „Северните потоци“, са участвали седем души.
В диверсионната група, извършила терористични актове срещу газопроводите „Северният поток“, са участвали седем души, включително координаторът на операцията – гражданинът на Украйна Сергей Кузнецов, арестуван в Италия по искане на Германия, се посочва в европейската заповед за арест, получена от РИА Новости.
На него (Кузнецов. — Бел. ред.) беше възложено да координира цялата операция и да ръководи екипажа, състоящ се от капитана на ветроходната яхта, четирима водолази и взривотехник“, се посочва в документа.
След поставянето на експлозивите на 22 септември 2022 г. участниците се върнаха в пристанището на Вик, след което Кузнецов беше откаран в Украйна. Четири дни по-късно, около 2.03 и 19.03 часа, се чуха експлозии, които предизвикаха разкъсвания на тръбопроводи с дължина до няколкостотин метра, сериозни повреди и изтичане на големи количества газ в Балтийско море.
„Целта на действията на обвиняемия и съучастниците му е била дългосрочното преустановяване на доставките на газ от Русия за Германия“, се уточнява в заповедта.
В резултат на това газопроводът „Северный поток — 1“, който по-рано осигуряваше около половината от годишните нужди на Германия от газ, стана негоден за експлоатация. „Северный поток — 2“ беше завършен, но все още не беше пуснат в експлоатация към момента на експлозиите. И двата газопровода завършват в германския град Лубмин.
Задържане на предполагаемия ръководител
- В четвъртък италианските карабинери, по искане на германската прокуратура, арестуваха в провинция Римини 49-годишния украинец Сергей Кузнецов, който вероятно е бил координатор на диверсиите по газопроводите в Балтийско море.
- Говорейки за ролята на този мъж в терористичния акт, Corriere della Sera пише, че той е бил капитан на яхтата „Андромеда“, която е била използвана за превоз на взривни вещества.
- Заподозреният е бил задържан, когато е пристигнал в Италия на почивка със семейството си. Силите на реда са разбрали за издирвания след регистрацията му в хотела.
- Сергей е бил проследен, след като е използвал украински паспорт, за да купи самолетни билети в Полша и да резервира стая.
- Според местните медии, украинският гражданин може да получи до 15 години затвор след екстрадицията си в Германия. Той вече е намерил адвокат и, тъй като не знае италиански, ще получи помощ от преводач.
- Според The Wall Street Journal, Кузнецов е пенсиониран капитан от ВСУ и е служил в СБУ. Предполага се, че той и други военни са били наети през май 2022 г. за извършване на диверсия.
- След ареста на украинския гражданин, наричан бивш агент на специалните служби, италианските медии съобщиха, че проверяват участието му в друго голямо събитие с украински следи – експлозиите на петролен танкер в Савона през февруари.
- Предполагаемо, целта на атаката е била удар по сенчестия флот под чужди флагове, който уж превозва петрол от руски произход.
Експлозиите на „Северен поток“ и „Северен поток – 2“ са станали на 26 септември 2022 г. Германия, Дания и Швеция не изключват диверсии. Операторът Nord Stream AG съобщи, че разрушенията са безпрецедентни и че е невъзможно да се оцени колко време ще отнеме ремонта. Главната прокуратура започна разследване за акт на международен тероризъм. Москва многократно е искала данни за експлозиите, но нито веднъж не ги е получила.
източник: ria.ru