Разкрита е числеността на групата, извършила взривовете на „Северните потоци“

В групата, извършила взривовете на „Северните потоци“, са участвали седем души.

В диверсионната група, извършила терористични актове срещу газопроводите „Северният поток“, са участвали седем души, включително координаторът на операцията – гражданинът на Украйна Сергей Кузнецов, арестуван в Италия по искане на Германия, се посочва в европейската заповед за арест, получена от РИА Новости.

На него (Кузнецов. — Бел. ред.) беше възложено да координира цялата операция и да ръководи екипажа, състоящ се от капитана на ветроходната яхта, четирима водолази и взривотехник“, се посочва в документа.

След поставянето на експлозивите на 22 септември 2022 г. участниците се върнаха в пристанището на Вик, след което Кузнецов беше откаран в Украйна. Четири дни по-късно, около 2.03 и 19.03 часа, се чуха експлозии, които предизвикаха разкъсвания на тръбопроводи с дължина до няколкостотин метра, сериозни повреди и изтичане на големи количества газ в Балтийско море.

„Целта на действията на обвиняемия и съучастниците му е била дългосрочното преустановяване на доставките на газ от Русия за Германия“, се уточнява в заповедта.

В резултат на това газопроводът „Северный поток — 1“, който по-рано осигуряваше около половината от годишните нужди на Германия от газ, стана негоден за експлоатация. „Северный поток — 2“ беше завършен, но все още не беше пуснат в експлоатация към момента на експлозиите. И двата газопровода завършват в германския град Лубмин.

Задържане на предполагаемия ръководител

В четвъртък италианските карабинери, по искане на германската прокуратура, арестуваха в провинция Римини 49-годишния украинец Сергей Кузнецов, който вероятно е бил координатор на диверсиите по газопроводите в Балтийско море.

Говорейки за ролята на този мъж в терористичния акт, Corriere della Sera пише, че той е бил капитан на яхтата „Андромеда“, която е била използвана за превоз на взривни вещества.

Заподозреният е бил задържан, когато е пристигнал в Италия на почивка със семейството си. Силите на реда са разбрали за издирвания след регистрацията му в хотела.

Сергей е бил проследен, след като е използвал украински паспорт, за да купи самолетни билети в Полша и да резервира стая.

Според местните медии, украинският гражданин може да получи до 15 години затвор след екстрадицията си в Германия. Той вече е намерил адвокат и, тъй като не знае италиански, ще получи помощ от преводач.

Според The Wall Street Journal, Кузнецов е пенсиониран капитан от ВСУ и е служил в СБУ. Предполага се, че той и други военни са били наети през май 2022 г. за извършване на диверсия.

След ареста на украинския гражданин, наричан бивш агент на специалните служби, италианските медии съобщиха, че проверяват участието му в друго голямо събитие с украински следи – експлозиите на петролен танкер в Савона през февруари.

Предполагаемо, целта на атаката е била удар по сенчестия флот под чужди флагове, който уж превозва петрол от руски произход.

Експлозиите на „Северен поток“ и „Северен поток – 2“ са станали на 26 септември 2022 г. Германия, Дания и Швеция не изключват диверсии. Операторът Nord Stream AG съобщи, че разрушенията са безпрецедентни и че е невъзможно да се оцени колко време ще отнеме ремонта. Главната прокуратура започна разследване за акт на международен тероризъм. Москва многократно е искала данни за експлозиите, но нито веднъж не ги е получила.

източник: ria.ru

