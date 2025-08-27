Актуална информация за изпълнението на споразумението за незабавно и безусловно прекратяване на огъня между Камбоджа и Тайланд

Основно изявление на Н.П. Чум Сунри, говорител на Министерството на външните работи и международното сътрудничество (MoFAIC):

1. Силен протест на Кралското правителство на Камбоджа срещу нахлуването на тайландските сили в камбоджанска територия:

На 25 август 2025 г. Министерството на външните работи и международното сътрудничество регистрира силен протест на Кралското правителство на Камбоджа срещу продължаващото нахлуване на тайландските сили в територията на Камбоджа. Това беше третият протест след предходните два, направени на 14 и 19 август 2025 г. Протестите подчертаха, че

(1). На 25 август 2025 г., в 14:20 ч., тайландски войници продължиха да полагат бодлива тел в село Чук Чей, община О’Бейчоан, окръг О’Чров, провинция Бантей Меанчей. Това бележи ново нахлуване на тайландските войници в територията на Камбоджа, отвъд предишната им позиция на 12-13 август 2025 г.

(2). Това действие представлява нарушение на суверенитета на Камбоджа и отразява умишления опит на Тайланд да разшири конфликта в цивилни райони. Освен това такива нарушения могат да застрашат още повече и без това крехкото примирие. Това е в пряко противоречие с примирието, постигнато на 28 юли 2025 г. в Путраджая, Малайзия, както и с духа на договорения протокол от извънредното заседание на Общия граничен комитет на 7 август 2025 г. в Куала Лумпур, който бе потвърден най-наскоро на извънредното заседание на Регионалния граничен комитет между 5-та военна област на Камбоджа и Граничната отбранителна команда на Чантабури и Трат на Тайланд, по-специално по следните точки.

• Двете страни се съгласиха да не предприемат провокативни действия, които могат да ескалират напрежението, включително военни действия за навлизане във въздушното пространство и територията на другата страна или позиции от момента на прекратяване на огъня от 24:00 местно време на 28 юли 2025 г.

• Двете страни се съгласиха да не разширяват обхвата и мащаба на спора, включително провокативни действия, които могат да ескалират напрежението.

(3). Камбоджа следователно изисква от тайландската страна да спазва изцяло и безусловно горното споразумение и разбирателство, както и да се съобразява и прилага член 5 от Меморандума за разбирателство от 2000 г., който забранява всякакви дейности, водещи до промени в околната среда на граничната зона, с изключение на дейностите по демаркация, възложени от ГБК на двете страни.

Към протеста министерството е приложило протестното писмо от 25 август 2025 г. на Негово Превъзходителство г-н LAM Chea, министър, отговарящ за Държавната секретариат по граничните въпроси и председател на Съвместната комисия по демаркация на сухоземната граница, ГКБ — камбоджанска страна. Адресирано до Негово Превъзходителство г-н Прасас Прасасвинтичай, съветник в Министерството на външните работи на Тайланд, председател на Съвместната комисия по демаркация на сухоземната граница, тайландска страна на ГКГ.

2. Разяснение на Камбоджа до председателя на Конвенцията от Отава:

(1). Негово Превъзходителство ДАРА Ин, посланик и постоянен представител на Камбоджа в Офиса на ООН и други международни организации в Женева, изпрати писмо от 21 август 2025 г. до Нейно Превъзходителство ИЧИКАВА Томико, посланик на Япония и председател на 22-рата среща на държавите-членки на Конвенцията за забрана на противопехотните мини, известна като Конвенцията от Отава.

(2). Негово Превъзходителство старши министър ЛИ Туч, първи вицепрезидент на CMMA, проведе онлайн среща на 22 август 2025 г. с председателя на Конвенцията от Отава г-жа ИЧИКАВА Томико. И в писмото, и по време на срещата Камбоджа категорично отхвърля обвинението на Тайланд за новопоставени противопехотни мини по границата между Камбоджа и Тайланд, като ги описва като неоснователни, политически мотивирани и лишени от достоверни доказателства, целящи да подкопаят доверието в Камбоджа.

