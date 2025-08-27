сряда, август 27, 2025
Боно, Меси, Роналдо в картините на Пеню Пенев – художник, близък до хората

Пеню Пенев е художник, който твори с мисъл за човека.

Неговият стил се доближава до усещанията и нуждите на публиката – картини, които докосват, вдъхновяват и се превръщат в част от дома и ежедневието.

Сред най-новите му творби откриваме вдъхновяващи образи на световноизвестни личности като Боно, Лионел Меси и Кристиано Роналдо – не просто като звезди, а като символи на страст, характер и отдаденост. В платната на Пеню те оживяват с ново излъчване – човешко, близко и заредено с емоция.

Без стремеж към големи изложби, Пеню избира да представя своето изкуство в достъпна и уютна атмосфера – арт пространството на Галерия 23 във Варна. Там всеки посетител може да открие нещо за себе си: от портрети и сюжетни платна до модерни абстракции, създадени с внимание към детайла и индивидуалността.

Предлаганите размери – от 20/20 см до 80/100 см – позволяват разнообразие в цените и достъпност за всеки вкус и бюджет.

🎨 Изкуство за хората. Изкуство с душа.
Открийте своята картина в сърцето на Варна:

📍 Галерия 23 – ул. Шипка 23
🌐 www.gallery23varna
📘 Facebook: Gallery 23.Varna

