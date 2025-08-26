Китайските военновъздушни сили са в пълна готовност за предстоящия грандиозен парад

Военновъздушните сили на Китайската народноосвободителна армия (НОАК) тренират усилено за големия военен парад на площад Тянанмън в Пекин на 3 септември, по случай 80-годишнината от победата в Китайската народна война за съпротива срещу японската агресия и Световната антифашистка война.

Сред маршируващите формирования контингентът на Военновъздушните сили се откроява, тъй като войниците му идват от фронтови бойни части, като всеки член е преминал обучение по парашутен скок.

Те тренират за парада сред знойната лятна жега в предградията на Пекин.

Сред тях е Джи Джиакун, потомък на генерал Джи Хонгчан, национален герой, сражавал се в Китайската народна война за съпротива срещу японската агресия.

А дядото на Джи Джиакун е участвал във Войната за съпротива срещу американската агресия и помощ на Корея.

„Като потомък на генерал Джи Хонгчан, национален герой, винаги съм бил очарован от военните още от детството си. След като се записах, се присъединих към героичния парашутен отряд, почитана във времето и високо награждавана сила. Дядо ми ми повери задачата да поддържам духа „Хонгчан“ и да не опозора прадядо си. На парадния полигон, макар и трудно и изтощително, тези трудности бледнеят в сравнение с това, което предишните поколения са изтърпели. За да изпълня желанията на дядо ми и да поддържам великия дух на войната за съпротива, ще правя всяка стъпка с решителност и сила, показвайки героичния дух на Военновъздушните сили в най-добрата възможна светлина“, каза Джи.

Гун Ченгпин е 38-ият командир на героична рота на въздушно-десантните войски.

Сформирана по време на Китайската народна война за съпротива срещу японската агресия, ротата е участвала в 18 големи кампании и над 100 битки.

По време на изтощителна тренировъчна седмица, Гонг бе удостоен с титлата „Ловец на ВВС“, след като измина 120 километра непрекъснато, изпълнявайки над 20 сложни дисциплини, включително специални скокове с парашут, катерене по планина, преодоляване на въжета, преодоляване на водни препятствия, близко разузнаване, оцеляване в дивата природа и съпротива срещу малтретирането на затворници.

В тренировъчната база Гонг стриктно усъвършенства движенията си, за да демонстрира върхови постижения на предстоящия парад.

От командното превозно средство на тренировъчното поле, главният треньор на формацията Лян Тин забелязва и коригира всеки детайл, който би могъл да наруши еднообразието.

„Това е второто ми участие в парад. Присъединих се към първия като член на екипа през 2009 г., за да отбележа 60-годишнината от основаването на Китайската народна република. Тази година чувствам още по-голямо чувство за чест и отговорност да участвам в парада като главен треньор“, каза той.

Според Лян, воденето като треньор е напълно различно от маршируването като участник.

За да сформира елитен екип, той лично завърши предварително всичките 11 предмета от тренировките на опашката, вярвайки, че само чрез лично майсторство може да преподава с увереност.

„От началото на обучението постигнахме добре оформена формация, единни движения, синхронизирани стъпки и висок морал. Уверени сме, че на 3 септември ще маршируваме през площад Тянанмън в най-добра форма, за да бъдем оценени от партията и народа. Всъщност животът на войника е живот на постоянен преглед, не само на днешния парад, но и на утрешния тренировъчен полигон“, каза Лян.

