Представяме ви Чай Те Гуанин

Те гуанин, често приветствана като „Желязната богиня“ на милосърдието, е легендарен чай oolong, който олицетворява същността на китайската чайна култура.

Отгледан в живописните хълмове на Фудзиен, Китай, този чай се слави със своя изискан вкус, флорален аромат и сложната изработка, включена в производството му.

Историята на Те Гуанин е потопена в митове и благоговение. Легендата разказва, че беден фермер открил занемарен храм, посветен на Гуан Ин, богинята на милостта. Решен да възстанови храма, фермерът посвещава дните си на задачата. Една нощ Гуан Ин се появи в съня му, насочвайки го към скрито снимане на чай. С грижа и отдаденост фермерът отглежда растението в чай, който е едновременно небесен и земен, въплъщаващ духа на милостта и състраданието. Чаят беше наречен Те Гуанин в знак на почит към богинята и славата му се разпространи, превръщайки се в ценен дар както в храмове, така и в домакинства.

Изработката на Те Гуанин включва много сложен процес и много умения. Листата се откъсват, изсъхват, разклащат се, за да се започне окисление, фиксират се, за да се спре окислението, навиват се на стегнати сфери и накрая се изсушават, за да се запази същността им. Това, което отличава Те Гуанин, е неговият уникален процес на окисляване – нито напълно зелен, нито черен, постигайки хармоничен баланс. Плътно навитите листа се разгръщат грациозно по време на накисването, освобождавайки симфония от вкусове с всяка инфузия.

Приготвяне на чай Те Гуанин

Започнете със затопляне на вашия чайник и чаши. Поставете обилно количество листа от Те гуан ин в чайника, оценявайки тяхната плътно навита красота. Изсипете вода малко под точката на кипене (90°C) върху листата, оставяйки ги да се накисват за кратко. Първата инфузия е деликатно събуждане, разкриващо следващите слоеве на вкус с всяко следващо накисване. Насладете се на еволюцията на вкуса, аромата и есенцията, докато се впускате в сетивно пътешествие през историята на Те гуанин.

Те гуанин надхвърля обикновения чай – това е жива традиция, история във всяка глътка и форма на изкуство, която продължава да пленява ентусиастите на чай по целия Свят. Прегърнете елегантността, историята и вечната традиция във всяко деликатно вливане на Те гуанин.

