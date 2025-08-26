Китай навлиза в нова фаза на преход към зелена енергия, сключвайки 40 милиарда юана в глобални сделки

Китай навлезе в решителна нова фаза в своя преход към зелена енергия, като осигури големи международни сделки и разшири сътрудничеството с над 100 държави, обяви висш енергиен служител във вторник.

На пресконференция в Пекин, Уанг Хонгджъ, ръководител на Националната енергийна администрация, заяви, че китайски и чуждестранни компании са подписали 25 енергийни споразумения на стойност около 40 милиарда юана (около 5,6 милиарда щатски долара) тази година на срещата на министрите на енергетиката на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС).

Той подчерта, че сделките подчертават огромния потенциал и нарастващия импулс за международно сътрудничество в областта на зелената енергия.

„Китай е осъществил сътрудничество в областта на зелената енергия с повече от 100 държави и региони, предоставяйки практически решения за развиващите се страни в енергиен преход и установявайки нов модел на прагматично сътрудничество в областта на енергетиката в рамките на инициативата „Един пояс, един път“ (BRI)“, каза Уанг.

Той добави, че през последното десетилетие Китай е помогнал за намаляване на средната глобална цена на производството на вятърна и фотоволтаична енергия съответно с над 60% и 80%, като е допринесъл значително за глобалния зелен преход.

Срещата на министрите на енергетиката на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) и съпътстващите я дейности се проведоха на 26 и 27 юни в Нингбо, провинция Джъдзян, Източен Китай.

Източник: CCTVPlus

