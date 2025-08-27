Русия прие закон, който утвърждава нова форма на образователната дейност

Анна Палагина, заместник-председател на комитета #ТППРФ по образование и социална политика, ректор #МИМОП, д.е.н., експерт по национални проекти на Русия – за това как законът се прилага от работодателите в ролята им на кадровици:

Президентът на Русия Владимир Путин подписа федерален закон, който утвърждава нова форма на образователна дейност в програмите за средно професионално образование (СПО) — професионализъм, както и превръща демонстрационния изпит в основна форма на държавна заключителна атестация за колежите. Освен това във всички държавни и общински колежи ще бъдат създадени управителни съвети. Повечето разпоредби на новия закон ще влязат в сила от 1 септември 2026 г.

Понятието „професионализъм“, което вече се е доказало в практиките на взаимодействие между работодателите, за първи път се въвежда в закона. То се определя като форма на организация на образователната дейност по програмите на СПО, която вече официално предвижда участието на работодателите в управлението на колежа и на всички етапи от разработването и реализацията на образователните програми (включително практическата подготовка). Припомням, че тези предложения бяха доста настоятелно внесени от експерти от системата на ТПП. Ние ги обсъждахме на заседанията на Управителния съвет на ТПП на РФ, Комитета на камарата по образование и социална политика.

https://news.tpprf.ru/ru/opinion/7205485

