Президентите на ОАЕ и Русия обсъдиха двустранното стратегическо партньорство в Москва

Президентът на ОАЕ Негово Височество шейх Мохамед бин Зайд Ал Нахаян се срещна с Негово Превъзходителство Владимир Путин, президент на Руската федерация, за да обсъдят засилването на стратегическото партньорство между двете страни, както и регионални и международни въпроси от общ интерес.

Двамата лидери се срещнаха в Кремъл в рамките на официалното посещение на Негово Височество в Русия.

По време на срещата Негово Височество шейх Мохамед бин Заид и Негово Превъзходителство Путин направиха преглед на напредъка в сътрудничеството между ОАЕ и Русия, по-специално в областта на икономиката, търговията, инвестициите, космоса и енергетиката, както и в други области, които служат на приоритетите на двете страни, насочени към развитие, и отразяват тяхната цел да укрепят стратегическото си партньорство.

Негово Височество президентът заяви, че отношенията между ОАЕ и Русия се основават на взаимно доверие и уважение, както и на дълбоко вкоренени и конструктивни взаимоотношения, продължаващи повече от 50 години. Негово Височество потвърди ангажимента на ОАЕ за изграждане на ефективни партньорства с други страни и за засилване на международното сътрудничество за справяне с общите глобални предизвикателства и насърчаване на просперитета и развитието за всички.

Негово Височество шейх Мохамед бин Зайд и Негово Превъзходителство Путин обменяха мнения по регионални и международни въпроси от взаимен интерес. В тази връзка Негово Височество потвърди твърдия ангажимент на ОАЕ за укрепване на мира и стабилността, като същевременно се насърчават дипломатическите решения както на регионално, така и на глобално равнище.

Двете страни обсъдиха също така значението на срещата на върха между Русия и арабските държави, която ще се състои през октомври по указание на Негово Превъзходителство Путин, за укрепването на отношенията на Русия с арабския свят.

Негово Височество шейх Мохамед бин Заид и Негово Превъзходителство Путин направиха преглед на развитието на ситуацията в Близкия изток, като подчертаха необходимостта от засилване на усилията за постигане на справедлив, всеобхватен и траен мир на основата на решението за две държави с цел насърчаване на стабилността и сигурността за всички.

Негово Височество също така изрази благодарността си към Негово Превъзходителство Путин за улесняването на посредничеството на ОАЕ по отношение на размяната на над 4000 затворници между Русия и Украйна, като подчерта продължаващата готовност на ОАЕ да продължи да подкрепя тези хуманитарни усилия.

От своя страна, Негово Превъзходителство Путин приветства Негово Височество в Русия, изразявайки своята признателност за продължаващите посреднически усилия на ОАЕ за обмен на затворници.

Негово Превъзходителство Путин заяви, че Русия отдава голямо значение на развитието на отношенията си с ОАЕ, отбелязвайки, че сътрудничеството между двете страни продължава да се разраства, особено в областта на икономиката и инвестициите.

Негово Превъзходителство Путин даде обяд в чест на Негово Височество и придружаващата го делегация.

При пристигането си в Кремъл Негово Височество беше посрещнат от Негово Превъзходителство Путин. Бяха изпълнени националните химни на двете страни, а Негово Височество поздрави високопоставените лица, които бяха се наредили да го посрещнат, а Негово Превъзходителство Путин поздрави членовете на делегацията, придружаваща Негово Височество.

В рамките на визитата двете страни подписаха Споразумение за търговия с услуги и инвестиции (TISIA).

Споразумението беше подписано от страна на ОАЕ от Негово Превъзходителство д-р Тани бин Ахмед Ал Зейуди, министър на външната търговия, и от страна на Русия от Негово Превъзходителство Максим Решетников, министър на икономическото развитие.

Споразумението TISIA между ОАЕ и Русия допълва Споразумението за икономическо партньорство, подписано между ОАЕ и Евразийския икономически съюз (ЕАЕС), в който освен Русия влизат Армения, Беларус, Казахстан и Киргизстан. То осигурява специална рамка за двустранно сътрудничество, фокусирана върху услугите и инвестициите, включително в областите на финансовите технологии, здравеопазването, транспорта, логистиката, професионалните услуги и други.

Негово Превъзходителство Сухайл Мохамед Ал Мазруи, министър на енергетиката и инфраструктурата на ОАЕ, и Негово Превъзходителство Андрей Никитин, министър на транспорта на Русия, подписаха също така Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на сухопътния транспорт.

Делегацията, придружаваща Негово Височество президента, присъства на преговорите, включително Н.В. Шейх Хамдан бин Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, заместник-председател на Президентския съд за специални въпроси; Шейх Мохамед бин Хамад бин Тахнун Ал Нахаян, съветник на президента на ОАЕ; Али бин Хамад Ал Шамси, генерален секретар на Върховния съвет за национална сигурност; д-р Султан бин Ахмед Ал Джабер, министър на промишлеността и съвременните технологии; д-р Тани бин Ахмед Ал Зейуди, министър на външната търговия; Мохамед Хасан Ал Сувайди, министър на инвестициите; Ахмед Али Ал Сайег, държавен министър; Файсал Абдулазиз Ал Банаи, съветник на президента по стратегически изследвания и въпроси на съвременните технологии; д-р Ахмед Мубарак Ал Мазруей, председател на президентската служба по стратегически въпроси и председател на изпълнителната служба на Абу Даби; и д-р Мохамед Ахмед Ал Джабер, посланик на ОАЕ в Руската федерация, заедно с редица висши длъжностни лица.

В разговорите участваха и министри и висши длъжностни лица от руска страна.

Негово Височество президентът напусна Москва в края на официалното си посещение в Русия, като самолетът му беше ескортиран от военни самолети през руското въздушно пространство.

