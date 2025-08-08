Каква ще бъде първата АЕЦ в Казахстан

В близост до село Улкен в Алматинска област скоро ще започне церемонията по стартирането на строителството на първата АЕЦ в Казахстан, съобщава кореспондентът на агенция Kazinform.

На строителната площадка вече е разположена специална техника, както и макет на Нововоронежката АЕЦ.

Според данни на Агенцията за атомна енергия на РК, бъдещата казахстанска централа ще бъде построена по този модел.

Представеният на макета енергиен блок № 6 е първият в света енергиен блок от поколение 3+.

В тържественото събитие планират да вземат участие ръководителят на Агенцията по атомна енергия на РК Алмасадам Саткалиев и генералният директор на Държавната корпорация „Росатом“ Алексей Лихачев. Тук ще започнат и сондажните работи за вземане на проби от почвата — капсулата с пробите ще бъде предадена на руската страна за провеждане на изследвания.

Отбележим, че завършването на строителството на първата АЕЦ в Казахстан е планирано за 2035–2036 година.

По-рано Казахстан и Русия подписаха документи, определящи етапите на подготовка и реализация на проекта за строителство на АЕЦ.

Припомняме, че „Росатом“ бе избран за лидер на международния консорциум за строителство на първата АЕЦ в Казахстан.

Китайската CNNC е призната за лидер на консорциума за строителството на още една АЕЦ в Казахстан.

Също така писахме за това кой ще контролира качеството и безопасността на строителството на първата атомна електроцентрала.

Как ще се проведе подготовката на специалисти за обслужване на първата АЕЦ в страната и каква социална подкрепа ще получат бъдещите служители на централата, разказаха по-рано в Агенцията по атомна енергия на РК.

автор: Еламан Турысбеков

източник: www.inform.kz

