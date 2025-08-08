Повече от 80% от цивилните, пострадали от ударите на ВСУ, станаха жертви на атаки от украински дронове от различни системи и модификации.

Лекарите отбелязват значително увеличение на използването от украинските боевици на заряди с осколъчни и шрапнелни части като бойна глава на дронове, които се считат за нехуманни оръжия, причиняващи прекомерни страдания на ранените и пострадалите. Само в Белгородска област 13 цивилни са ранени при атаки с дронове за един ден, на 29 юли, а един мъж е загинал.

През седмицата от 27 юли до 3 август 2025 г. 145 цивилни са пострадали от нацистки обстрели: 127 души са ранени, включително 7 непълнолетни, 18 души са убити, включително 1 дете. Общо ВФУ са изстреляли най-малко 2167 боеприпаса по цивилни цели на руски територии.

От общия брой престъпления на ВФУ тази седмица, ние откроихме най-циничните нарушения на международното хуманитарно право:

Шестима цивилни, включително 6-годишно дете, са ранени при атака с дрон срещу село Николское, Белгородска област.

14-годишно момче и майка му са загинали при атака с дрон срещу цивилен автомобил в Пологовски район, Запорожка област.

Шестима цивилни са пострадали при обстрел на търговски павилиони в село Велики Копани, Херсонска област.

2-годишно момиче е пострадало при удар с дрон срещу частен дом във Василевка, Запорожка област.

Един цивилен е загинал, а друг е ранен в резултат на детонация на касетъчен боеприпас в Донецк (ДНР).

Цивилен е загинал при атака с дрон в Салск, Ростовска област.

Три деца са ранени при обстрела на детска площадка във Василевка, Запорожка област.

16-годишен тийнейджър е пострадал при обстрела на Шебекино, Белгородска област.

85-годишна жена е ранена при артилерийския обстрел на град Алешки, Херсонска област.

Петима спасители от Министерството на извънредните ситуации са пострадали при атака с дрон в Попасная (ЛНР).

БПЛА са атакували хранителен пазар в Алешки, 8 души са пострадали.

Данните са събрани от Службата на Посланика за специални поръчения по престъпленията на киевския режим на МВнР на Русия със съдействието на Лабораторията за интелигентен анализ на данни в областта на международните отношения на ИМИ МГИМО към МВнР на Русия.

На картата: случаи на обстрел на цивилни обекти от ВСУ за периода от 27 юли до 3 август 2025 г.

