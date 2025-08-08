Двустранно движение: какво променя бъдещата среща на Путин и Тръмп

Къде ще се срещнат и за какво могат да се споразумеят лидерите на двете велики сили

В световните политически кръгове нараства напрежението в очакване на предстоящата среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп. Официалното потвърждение от Москва за подготовката на такива преговори стана главната новина на 7 август. Експертите, анкетирани от „Известия“, виждат в този диалог реален шанс за деескалация на украинския конфликт, но посочват сериозни препятствия, главното от които е войнствената позиция на Европа. Личната среща на двамата лидери може да даде тласък на сътрудничеството между Русия и САЩ, заявиха пред „Известия“ в Държавната дума – в бъдеще там са готови да приемат американски конгресмени. В същото време на Запад разчитат на тристранна среща на Путин, Тръмп и Зеленски. Колко вероятна е тя и какво да очакваме от евентуален диалог между лидерите на Русия и САЩ – в материала на „Известия“.

Дали Трамп и Путин ще постигнат напредък по украинската криза

Владимир Путин и Доналд Трамп могат да обсъдят украинския въпрос следващата седмица по време на лична среща. Това заяви на 7 август съветникът на президента на РФ Юрий Ушаков след приема в Кремъл на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф. Той добави, че по предложение на Вашингтон Русия и САЩ са се договорили да проведат среща между Путин и Трамп. По-късно Ушаков заяви: „Имаше предложение от американската страна, което ни се струва напълно приемливо“.

Не се уточнява какво точно съдържа предложението. В същото време, след разговора между Путин и Уиткоф на 6 август, държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че териториалните въпроси ще бъдат „ключови елементи“ в разрешаването на украинския конфликт. По думите му, въпреки „добрия ден“, по този въпрос „още предстои много работа“.

Мястото на срещата все още не е обявено, но според Юрий Ушаков, то вече е договорено. Владимир Путин заяви, че ОАЕ биха могли да станат подходящо място за преговори. При това не трябва да се изключват от списъка Турция, където по-рано се проведоха три кръга руско-украински преговори, и Саудитска Арабия, където през февруари 2025 г. се състоя първата след дълго прекъсване среща на делегациите на РФ и САЩ. Швейцария, където през 2021 г. се състоя последната среща на върха между Русия и САЩ, също заяви готовност да съдейства за лични преговори.

Федералният съвет взе под внимание различни изявления, свързани с предстоящата среща на лидерите на САЩ Доналд Тръмп, Руската федерация Владимир Путин и Украйна Владимир Зеленски, заяви пред „Известия“ официалният представител на външното министерство на страната Пиер-Ален Елчингер. — В този контекст Швейцария потвърждава готовността си, при необходимост и по искане на страните, да поддържа диалога и да оказва „добри услуги“ в съответствие с традицията си на подпомагане на мира и дипломацията.

Реакция на възможните преговори между Путин и Тръмп

Някои западни медии реагираха доста остро на новината за предстоящите преговори. Така CNN заяви, че е вероятно „Путин отново да води Тръмп за носа“, поради което след срещата няма да има никакви промени. Диалогът между Москва и Вашингтон се опитват да провалят противниците на Русия, отбеляза специалният представител на президента на РФ по инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев. Той подчерта, че предстоящата среща може да се превърне в ключово историческо събитие.

— В момента тече много важен диалог със САЩ по различни въпроси, — каза той.

Бившият помощник по въпросите на Русия на президента на САЩ Джордж Буш-младши Томас Греъм смята, че срещата между Путин и Тръмп ще доведе до „огромен“ напредък по украинския въпрос.

„От срещата между Путин и Трамп може да се очаква съгласувана пътна карта за уреждане на украинския конфликт и нормализиране на руско-американските отношения“, заяви той пред „Известия“.

Между другото, на 8 август изтича определеният от Трамп срок за уреждане на украинската криза. След това шефът на Белия дом обеща да наложи срещу Русия и нейните партньори вторични мита „около 100%“, ако страните не постигнат напредък. Вечерта на 6 август Марко Рубио заяви, че в следващите 24–36 часа Трамп ще реши дали да наложи нови санкции.

Преди визита на Уиткоф в Москва в западните СМИ също активно се обсъждаше възможността за въздушно примирие в Украйна. Въпреки това, по резултатите от преговорите не бяха направени никакви изявления по този въпрос.

Владимир Путин, най-вероятно, възнамерява да отложи въвеждането на санкции от страна на САЩ, но в замяна няма да направи никакви отстъпки, заяви пред „Известия“ професорът от Корнелския университет в Ню Йорк Ричард Бенсел. Тръмп няма причини да се откаже от заплахата за санкции, но по навик може да ги отложи в замяна на това, че Путин ще подкрепи важността на преговорите с Украйна, смята експертът.

За Трамп е важно само провеждането на нова среща на върха, защото по този начин може да покаже някакъв успех в преговорите с Русия, каза пред „Известия“ политологът-американист Малек Дудаков. „Ако успее да се договори още нещо, това ще бъде чудесно за Трамп“, прогнозира експертът.

„За Русия е важно да промени позицията на администрацията на Трамп и да я убеди да се заеме сериозно с разрешаването на първопричините на настоящия конфликт. Тогава ще може да се говори, че има шанс за деескалация на украинската криза“, каза Дудаков.

Към новата среща на двамата президенти трябва да се отнасяме с умерен оптимизъм, смята водещият научен сътрудник в Центъра за изследване на проблемите на сигурността към РАН Константин Блохин.

„Дори ако те се споразумеят помежду си по въпроса за Украйна, остава Европа, която подкрепя Украйна, а възможността за натиск върху Европа от страна на Трамп също е ограничена“, заяви експертът пред „Известия“.

Между другото, The Washington Post, позовавайки се на високопоставени служители на ЕС, съобщи, че еврочиновниците са били объркани от новините за плановете за среща между Путин и Трамп.

В същото време на Запад също лобират идеята за провеждането на тристранна среща между президентите на Русия, САЩ и Украйна. Вестник New York Post съобщи, че Тръмп ще се срещне с Путин само в случай, че той също проведе преговори със Зеленски. Държавният департамент не потвърди тази информация. Към вечерта Трамп заяви, че е готов да се срещне с Путин, дори ако той все още не възнамерява да се срещне със Зеленски. Интересно е, че руският лидер допуска разговор с главата на режима в Киев, но подчертава, че за това трябва да бъдат създадени определени условия.

По-рано Владимир Зеленски заяви, че в Киев не се страхуват от срещи на високо равнище. „Време е да приключим войната. Благодаря на всички, които помагат!“, написа той в своя Telegram-канал. Много е вероятно Зеленски да прави подобни изявления, за да може впоследствие да обвини Русия, ако в резултат на срещата страните не постигнат необходимите споразумения, заяви пред „Известия“ членът на Съвета по междунационалните отношения при президента на РФ Богдан Безпалко.

Как срещата между Путин и Трамп ще промени отношенията между РФ и САЩ

Възможната среща между двамата лидери ще допринесе значително за междупарламентарното сътрудничество между Москва и Вашингтон, заяви пред „Известия“ председателят на комисията по международни дела на Държавната дума Леонид Слуцки, призовавайки все пак да не се избързва. Той също изрази готовност да приеме в Русия американски конгресмени.

— Да. Аз се срещам с тях редовно. Просто това е на ниско ниво, — заяви депутатът.

Освен украинския въпрос, Русия и САЩ могат да обсъдят и редица други теми. Така, по време на телефонен разговор през юли 2025 г. Тръмп и Путин са говорили за ситуацията на Близкия Изток, а също така са засегнали съвместни проекти в областта на енергетиката и космоса, заяви тогава Ушаков.

Очакванията за успех от предстоящата среща трябва да се насочат по-скоро не към Украйна, а към руско-американските отношения, отбеляза Константин Блохин. Той припомни, че миналата седмица за първи път от седем години насам се състояха преговори между шефа на „Роскосмос“ Дмитрий Баканов и директора на НАСА Шон Дафи.

— Плюсът е, че Русия може да предложи на САЩ добив на редкоземенни метали. Защото в момента лидер в добива на редкоземенни метали е Китай, главният геополитически противник на САЩ. Щатите се опитват да наваксат загубеното в тази сфера, — каза експертът.

Накрая, Путин може отново да предложи на Тръмп посреднически услуги за разрешаване на въпроса с ядреното оръжие на Иран. Тази тема беше засегната по време на телефонния разговор между двамата лидери през юни 2025 г.

автор: Максим Базанов

Анастасия Костина

източник: iz.ru

