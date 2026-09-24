Директорът на Първи европейски департамент на руското МВнР А.И. Студенников заяви, че Москва ще продължи да поставя въпроса за колекцията, която вече се намира в Украйна

Русия ще продължи да настоява за връщането в Крим на колекцията от скитско злато, която до 2023 г. се е намирала в Нидерландия, а впоследствие е била предадена на Украйна. Това заяви директорът на Първи европейски департамент на Министерството на външните работи на Русия А.И. Студенников по време на пресконференция, посветена на темата.

По думите му руското посолство в Нидерландия се е намесило в казуса още когато е станало ясно, че Музеят „Алън Пиърсън“ не възнамерява да върне колекцията в Крим.

Студенников заяви, че през годините, в които експонатите са се намирали на територията на Нидерландия, руските дипломати в Хага са поддържали контакт с нидерландското външно министерство и многократно са поставяли въпроса за връщането им.

„Разбира се, в този случай главната роля е на юристите, но ние от своя страна постоянно повдигахме този въпрос силно и ясно във всички наши комуникации“, посочи той.

Москва ще продължи да поставя въпроса

Според Студенников до 2022 г. темата за колекцията е била повдигана при двустранните контакти между Русия и Нидерландия, включително по време на посещения на делегации и преговори.

Той заяви, че след началото на т.нар. от Москва „специална военна операция“ отношенията между двете държави са се сринали.

„Днес, когато колекцията вече е в Украйна, ние ще продължим да настояваме за нейното връщане толкова дълго, колкото е необходимо“, заяви представителят на руското външно министерство.

По думите му една от основните задачи на руската страна ще бъде да продължи да разпространява своята позиция по случая извън страната.

Студенников допълни, че руските държавни органи, министерства и ведомства поддържат постоянен контакт и координират действията си по въпроса.

„Ще го правим, докато колекцията от кримските музеи не бъде върната в Крим, в институциите, където е била и където ѝ е мястото“, заяви той.

Изказването е направено по време на пресконференция на тема „Уникална изложба за откраднатото скитско злато на Международния форум на обединените култури“.