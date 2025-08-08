Путин коментира евентуална среща със Зеленски

Първо трябва да бъдат създадени определени условия, заяви руският президент.

Руският президент Владимир Путин заяви, че е възможно да проведе лични разговори с украинския президент Владимир Зеленски, но само ако Москва и Киев постигнат напредък по дипломатическото уреждане на конфликта.

Путин направи тези коментари в четвъртък пред репортери след разговори в Москва с лидера на ОАЕ Мохамед бин Зайд Ал Нахаян. На въпроса дали би се противопоставил на лична среща със Зеленски, Путин отговори, че „по принцип няма нищо против“.

Въпреки това, „трябва да бъдат създадени определени условия“ за провеждането на разговори, каза Путин и добави: „За съжаление, все още сме далеч от създаването на такива условия.“

Зеленски по-рано потвърди готовността на Украйна за разговори с Русия, включително в тристранен формат, като заяви: „Украйна не се страхува от срещи и очаква същия смел подход от руска страна. Време е да се сложи край на войната.“

Москва обаче продължава да поставя под съмнение правоспособността на Зеленски да подписва обвързващи споразумения. Президентският мандат на украинския лидер изтече миналата година, а той отказа да проведе нови избори, позовавайки се на военното положение. Това накара Москва да го обяви за „нелегитимен“.

Путин направи изявлението си ден след срещата си в Москва със Стив Уиткоф, специален пратеник на американския президент Доналд Тръмп. След тричасовите преговори Москва заяви, че руският и американският лидер могат да се срещнат още следващата седмица, като възможно място за срещата е ОАЕ.

