Преди да изхвърлим неуспешната вечеря, можем да опитаме да възстановим баланса с няколко малки промени.

Да прекалим с някой вкус се случва дори на опитните готвачи. Добрата новина е, че понякога ястието може да бъде поправено.

Ако е прекалено люто, добавянето на още количество от основните нелютящи съставки е най-сигурният подход. При подходящи ястия могат да помогнат кисело мляко, сметана или кокосово мляко.

При прекалена киселинност малко сладост може да омекоти вкуса. Не е необходимо да превръщаме соса в сладък – понякога щипка захар е достатъчна.

Ако сме прекалили със сладостта, малко киселина – например лимонов сок или оцет – може да възстанови баланса.

Прекалено соленото ястие обикновено се поправя най-добре чрез увеличаване на количеството на останалите несолени съставки или добавяне на течност, когато рецептата го позволява.

Най-важното правило е да коригираме постепенно. Добавяме малко, опитваме и чак тогава решаваме дали е необходимо още.

Готвенето рядко е въпрос на един-единствен вкус. Добрата храна обикновено е баланс между солено, сладко, кисело, люто, горчиво и умами.

Текст: Жаклин Златанова

Снимки: Pexels.com / American’s Test Kitchen