От древния Ван и зелените планини на Трабзон до тихите егейски селища, античните руини и дивата природа на Инеада — открийте една различна Турция далеч от туристическите тълпи.

Когато чуете „Турция“, вероятно първо си представяте Истанбул, Кападокия, Анталия, Бодрум или Мармарис. Това са прекрасни места, но страната има и друго лице — по-тихо, по-автентично и често много по-изненадващо.

Зад големите туристически маршрути се крият древни градове, малки крайбрежни селища, планински долини, острови, езера и градове, в които традиционният начин на живот все още е част от ежедневието. Официалният туристически портал GoTürkiye също насочва вниманието към редица по-малки и по-бавни дестинации, сред които Акиака, Кемалие, Аhlat и Таракли.

Тези места са за пътешественици, които не искат просто да „отметнат“ поредната забележителност, а искат да усетят местната атмосфера.

1. Ван – езерото, островът и древните котки

В далечния изток на Турция се намира град Ван, разположен край едноименното огромно езеро.

Тук пейзажът е съвсем различен от този на турското Средиземноморие. Огромното езеро е заобиколено от планини, а районът има дълбока история, свързана с древното царство Урарту и последвалите цивилизации.

Една от най-интересните забележителности е остров Акдамар, до който се стига с лодка. Там се намира църквата „Светият кръст“ — средновековен арменски храм, известен с богато изваяните си релефи.

Друга впечатляваща забележителност е крепостта Ван, разположена върху огромна скала над района.

А ако обичате животните, вероятно сте чували за прочутите вански котки — местна порода, известна с бялата си козина и често различни на цвят очи.

Ван е чудесен избор за хора, които искат да видят една съвсем различна Турция — по-далечна, планинска и исторически многопластова.

2. Айвалък – Егейско море без курортната показност

Айвалък е познат на някои туристи, но все още остава в сянката на много по-известни места по турското крайбрежие.

Градът е разположен край Егейско море и е известен със своите каменни къщи, тесни улички, маслинови горички, малки острови и красиви заливи.

Особено интересен е остров Джунда, свързан с Айвалък с мост. Старите къщи, крайбрежните ресторанти и малките улички създават атмосфера, която е много различна от тази на големите турски курорти.

Айвалък е известен и със зехтина си. Около града се простират огромни маслинови насаждения, а местната кухня е силно свързана с продуктите на Егейския регион.

Според актуални материали за по-слабо посещаваните места в Айвалък най-интересните преживявания често са извън основните туристически точки — малките заливи, старите квартали, селските райони и маслиновите горички.

Най-добрият момент за посещение? Ранната есен, когато летните тълпи намаляват, а морето все още е приятно.

3. Трабзон – Черноморието, което изглежда като друга държава

Трабзон е една от най-интересните дестинации за хора, които искат да открият зелената страна на Турция.

Градът се намира на брега на Черно море, а непосредствено зад него започват планини, гори и долини.

Най-известната забележителност в региона е манастирът Сумела, впечатляващ православен манастир, построен драматично върху скална стена.

Друг символ на района е езерото Узунгьол, заобиколено от стръмни зелени планини.

Трабзон предлага и нещо, което липсва на много популярни турски дестинации — усещането за планинска провинция, в която природата все още доминира над туристическата инфраструктура.

Регионът е чудесен за преходи, фотография и автомобилни маршрути през планините.

4. Акиака – бавният ритъм на Егейско море

Акиака се намира в края на залива Гьокова и е едно от най-приятните места за хора, които искат море без атмосферата на огромен курорт.

Градчето е известно с река Азмак, боровите гори, традиционната архитектура и широкия пясъчен плаж. Официалният портал GoTürkiye го определя като място за „slow living“ и подчертава съчетанието между река, гора, море и планини.

Акиака е и част от международното движение Cittaslow. Новото строителство е строго контролирано, за да се запази характерният архитектурен облик на градчето.

Река Азмак е особено красива — прозрачните ѝ води преминават през зелен коридор, а кратките лодки разходки са едно от най-популярните преживявания.

Това е място, където не е необходимо да имате дълъг списък със задачи.

5. Афьонкарахисар – градът под огромната скала

Афьонкарахисар е една от най-интересните спирки в Централна Анадола.

Градът е доминиран от огромна вулканична скала, върху която се издига историческа крепост.

Погледнат отдалеч, градът изглежда почти като средновековна сцена — червените покриви и традиционните къщи са разположени под огромната скала.

Афьонкарахисар е известен и с минералните си извори и термалните комплекси.

Тук можете да комбинирате история, местна кухня и релаксация.

Градът е особено интересен за пътешественици, които предпочитат места с ясно изразена местна идентичност, вместо международни курорти.

6. Юсуфели – скритото съкровище на планините

В провинция Артвин, в североизточната част на Турция, се намира Юсуфели — район с драматични планини, дълбоки долини и реки.

Тук природата е главният герой.

Стръмни планински склонове се издигат от долините, а река Чорух преминава през района.

Юсуфели е особено подходящ за любители на приключенията, планинските пътища и фотографията.

Регионът не е място за човек, който търси лесен плажен отпуск. Но ако обичате планини и пътувания с автомобил по малки пътища, това може да се окаже едно от най-запомнящите се места в Турция.

7. Шириндже – селото на виното и старите каменни къщи

Шириндже се намира в хълмовете край Селчук и недалеч от Ефес.

Макар вече да е по-познато сред туристите, селото все още предлага съвсем различно преживяване от големите турски градове и курорти.

Една от най-впечатляващите забележителности е Тъмният каньон, където отвесни скали се издигат над водата.

До района водят планински пътища, а самото пътуване е част от приключението.

GoTürkiye посочва историческия град Кемалие сред местата със защитено архитектурно наследство и подчертава традиционните му къщи.

Това е дестинация за хора, които предпочитат пътя пред готовия туристически пакет.

9. Перге – древният град край Анталия, който туристите често пропускат

Перге се намира близо до Анталия, но много посетители, привлечени от плажовете и хотелите, така и не стигат до него.

Това е голям древен град с впечатляващи колонади, улици, бани, стадион и театър.

Разходката сред руините дава много по-добра представа за мащаба на древните градове в Анадола.

Една от най-впечатляващите части е дългата колонадена улица, по която някога са се движили жители, търговци и посетители.

Ако сте в Анталия, Перге е чудесен начин да избягате за няколко часа от крайбрежните курорти и да се потопите в античната история.

10. Инеада – гори, езера и Черно море

В далечния северозапад на Турция, близо до границата с България, се намира Инеада.

Тук пейзажът е съвсем различен от този на Средиземноморието.

Районът е известен с дългите пясъчни плажове, влажните гори, езерата и богатата природа.

Лонгозните гори са особено интересни — това са заливни гори, в които водата и растителността създават уникална екосистема.

Инеада е отличен избор за любители на природата, фотографията и спокойните разходки.

Особено подходящи са пролетта и ранната есен, когато температурите са по-приятни за преходи.

Как да откриете Турция извън туристическите маршрути?

Тайната не е непременно да търсите място, за което никой никога не е чувал.

По-интересният подход е да излезете малко извън основния маршрут.

Вместо само Анталия — добавете Перге.

Вместо само курортите на Егейско море — посетете Айвалък или Акиака.

Вместо да останете само в Кападокия — насочете се към други части на Анадола.

А ако обичате планините, Трабзон и Юсуфели ще ви покажат напълно различна Турция.

Кога да посетите тези места?

Пролетта и есента обикновено са отлични сезони за подобен маршрут.

През април, май и юни природата е зелена, температурите са по-поносими, а планинските райони са особено красиви.

Септември и октомври са чудесни за Егейското крайбрежие — морето все още е приятно, но летният туристически пик постепенно намалява.

За Източна Турция и планинските райони обаче климатът може да бъде значително по-различен, затова условията трябва да се проверят непосредствено преди пътуването.

Турция за фотографи

Ако търсите снимки, които не изглеждат като поредната туристическа картичка, тези дестинации предлагат огромно разнообразие.

Ван – езерото, Акдамар и планините.

Айвалък – каменните къщи, лодките и Егейско море.

Трабзон – зелените планини и Сумела.

Акиака – река Азмак и заливът Гьокова.

Афьонкарахисар – крепостта върху огромната скала.

Юсуфели – драматичните планински долини.

Шириндже – старите къщи и лозята.

Кемалие – каньоните и традиционната архитектура.

Перге – античните колонади.

Инеада – горите, езерата и Черно море.

Турция, която туристическите автобуси пропускат

Турция има много повече лица от тези, които виждаме в рекламите.

Тя е не само Истанбул и Кападокия, не само Анталия и Бодрум.

Тя е огромното езеро Ван и древният остров Акдамар. Тя е каменният Айвалък край Егейско море, зелените планини около Трабзон, спокойната Акиака и скалистият Афьонкарахисар.

Тя е малкото Шириндже, планинският Кемалие, античният Перге и дивата природа на Инеада.

Ако вече сте видели най-известните забележителности на Турция, следващото ви пътуване може да бъде още по-интересно — просто завийте малко встрани от главния маршрут.