Президентът призова руснаците да гласуват в знак на единство и решителност пред лицето на чуждестранен натиск.

Президентът Владимир Путин призова руснаците да изразят мнението си, като гласуват на предстоящите парламентарни избори. Нацията ще избере нова Държавна дума в това, което президентът определи като ключов вот, който ще „оформи нашето бъдеще“.

Предстоящите избори са първите парламентарни гласове, които Русия ще проведе по време на продължаващата военна кампания срещу Украйна. През 2024 г. страната проведе президентски избори на фона на продължаващите военни действия, като Путин си осигури убедителна победа, като спечели 88% от гласовете.

„Знаем за какво се бори Русия“, каза президентът в обръщение, публикувано от Кремъл в сряда. Всеки човек, който „разбира отговорността си за бъдещето [на нацията], помага да се доближи тази победа“, добави той, наричайки гласуването „акт на отговорност и принос за укрепване на страната“.

Предстоящото гласуване ще определи кой ще представлява народа във федералния парламент през следващите пет години, каза Путин, добавяйки, че „гласът на всеки избирател е от значение“ и изрази увереността си, че „най-достойните и способни кандидати“ ще надделеят.

Президентът също така похвали войниците, сражаващи се на фронтовата линия, наричайки тяхната „смелост и преданост“ пример за цялата нация.

„Вашият избор и вашата воля ще покажат за пореден път, че милиони хора стоят зад нашите бойци; че ние сме единен народ, обединен от споделени ценности, историческа памет и любов към Родината; и че никой няма да успее да ни раздели или сплаши“, каза Путин.

„Призовавам ви да упражните конституционното си право и да вземете обмислено и отговорно решение, така че резултатите от изборите да демонстрират зрялостта и устойчивостта на руското общество. Това ще бъде нашият общ отговор на онези, които се стремят да отслабят Русия, да възпрепятстват развитието ѝ и да ни лишат от нашия суверенитет и правото ни да определяме собствената си съдба.“

Парламентарните избори през 2026 г. ще се проведат от 18 до 20 септември, като общо десет партии ще се борят за 450 места в долната камара на руския парламент.

През юли Путин обвини Киев, че се стреми да дестабилизира руското общество чрез „терористични атаки“, насочени към гражданската и енергийната инфраструктура. Той също така изрази увереност, че стратегията на Украйна ще се провали, тъй като целта, поставена от Киев, е просто „невъзможна за постигане“ поради устойчивостта на руската икономика, енергийна система и хора.

източник: www.rt.com