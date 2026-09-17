Варненската и Великопреславска митрополия представи обновения си официален сайт

Новата платформа предлага църковен календар, интерактивна карта на храмове и манастири, духовна литература и образователни ресурси

Варненската и Великопреславска света митрополия представи своя обновен и модернизиран официален сайт, създаден с благословението на Варненския и Великопреславски митрополит Йоан.

Официален сайт на Варненската и Великопреславска света митрополия

Новата платформа съчетава модерна визия с по-ясна структура и улеснен достъп до богословска, административна и историческа информация. Съдържанието от досегашния сайт е запазено и преструктурирано, като са добавени нови раздели и функционалности. Предвидена е и версия, адаптирана за мобилни устройства.

От новини до интерактивна карта на епархията

Сайтът съдържа седем основни рубрики – „Новини“, „Митрополит“, „Епархия“, „Книги“, „Светини“, „Духовна просвета“ и „Православие“. Посетителите могат да открият информация за историята и устройството на епархията, нейната администрация, храмове, манастири и светини.

Сред новите възможности е интерактивна карта на храмовете и манастирите във Варненската и Великопреславска епархия. На началната страница са достъпни последните новини и събития, както и актуален църковен календар.

Специално място е отделено на православната просвета. Потребителите получават достъп до книгите на Стария и Новия Завет, аудио Библия, молитви и учебници по „Религия – Християнство – Православие“ за ученици от 1. до 12. клас. Представени са също книги, църковни песнопения, електронни читални и материали от Седмицата на православната книга.

Новият сайт е разработен съвместно от екипа на Митрополията и българската ИТ компания „Сливен НЕТ“ ООД. Технологичната му архитектура позволява бъдещо разширяване и интеграция с мобилно приложение и други информационни системи.

Целта на обновяването е да бъде създадена съвременна дигитална среда, която едновременно съхранява натрупания архив и улеснява достъпа до информация за духовния живот, историята и актуалната дейност на епархията.