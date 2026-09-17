Международна олимпиада по история на Русия събира младежи от различни държави

Участници на възраст от 14 до 25 години ще преминат през няколко етапа, а финалът ще се проведе през ноември в Москва

От 11 септември до 12 ноември 2026 г. ще се проведе Международната олимпиада по история на Русия за чужди граждани. Темата на тазгодишното издание е „Великите имена на Русия“.

Участниците ще разглеждат историята на страната през биографиите и дейността на известни държавници, учени, писатели, художници и други представители на науката и културата.

Според информацията на организаторите инициативата се провежда с подкрепата на руското Министерство на просветата, фондация „Моята история“ за подкрепа на хуманитарните науки и Алтайския държавен педагогически университет. В подготовката участват и експерти от мултимедийния исторически парк „Русия – Моята история“.

Финалът ще бъде в Москва

В олимпиадата могат да участват чужди граждани на възраст между 14 и 25 години, които учат в образователни институции и живеят извън Русия.

Регистрацията е предвидена за 11–23 септември, предварителният кръг ще бъде от 25 до 29 септември, а основният – от 2 до 5 октомври. Финалният етап ще се проведе присъствено в Москва от 9 до 12 ноември 2026 г.

За достигналите до финала организаторите предвиждат покриване на разходите за самолетни билети, настаняване и храна по време на програмата в Москва.