Правителството на Казахстан обяви ръст на икономиката от 6,4%
Икономическият растеж на Казахстан е 6,4% от януари до ноември 2025 г., съобщи заместник-премиерът и министър на националната икономика на РК Серик Жумангарин, предава кореспондентът на агенция Kazinform.
Според него растежът в реалния сектор е достигнал 8,3% и изпреварва динамиката в сферата на услугите, където показателят е 5,3%.
Както отбеляза Серик Жумангарин на заседанието на правителството, основните двигатели на икономическия растеж остават транспортът, строителството и минното дело.
При това обемите на търговията са се увеличили с 8,8%, на селското стопанство – с 6,1%, на преработвателната промишленост – с 5,9%.
Той също така подчерта, че един от ключовите фактори за растежа на икономиката продължават да бъдат инвестициите. Между другото, обемът на инвестициите в икономиката на Казахстан е достигнал 18,5 трлн тенге.
автор: Дамира Кеңесбай
източник: www.inform.kz