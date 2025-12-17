Правителството на Казахстан обяви ръст на икономиката от 6,4%

Икономическият растеж на Казахстан е 6,4% от януари до ноември 2025 г., съобщи заместник-премиерът и министър на националната икономика на РК Серик Жумангарин, предава кореспондентът на агенция Kazinform.

Според него растежът в реалния сектор е достигнал 8,3% и изпреварва динамиката в сферата на услугите, където показателят е 5,3%.

Както отбеляза Серик Жумангарин на заседанието на правителството, основните двигатели на икономическия растеж остават транспортът, строителството и минното дело.

При това обемите на търговията са се увеличили с 8,8%, на селското стопанство – с 6,1%, на преработвателната промишленост – с 5,9%.

Той също така подчерта, че един от ключовите фактори за растежа на икономиката продължават да бъдат инвестициите. Между другото, обемът на инвестициите в икономиката на Казахстан е достигнал 18,5 трлн тенге.

автор: Дамира Кеңесбай

източник: www.inform.kz

