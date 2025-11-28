Посолството на Италия в София открива X Седмица на италианската кухня с вечер, посветена на агротехнологиите

Представяне на италианския концерн Диаграм – лидер в сектора.

● Днес цифровата иновация е определящ фактор за насърчаване на устойчивостта и подобряване на конкурентоспособността на земеделските стопанства и веригите за производство на храни.

София, 28 ноември 2025 г. – На 24 ноември посланикът на Италия в София Марчело Апичела откри в италианската резиденция традиционната Седмица на италианската кухня в света с ексклузивно събитие, посветено на иновациите в селскостопанския сектор и популяризирането на италианските винени и гастрономически продукти, озаглавено „Италианските иновации в подкрепа на развитието на селскостопанския сектор“.

„Със събития като това тази вечер се стремим да засилим диалога между италианските висококачествени продукти и българските институции и представители на бранша, с цел да подхранваме сътрудничеството между нашите страни, които вече споделят важни проекти и блестящо двустранно сътрудничество в сектора“, подчерта посланик Апичела.

Седмицата на италианската кухня, която тази година достигна своето десето издание, е ежегодно събитие, организирано от Министерството на външните работи за популяризиране на кулинарните традиции и качествените италиански селскостопански продукти.

Откриващото събитие започна с приветствие от посланик Апичела и презентация на експерти от българското Министерство на земеделието и храните относно състоянието на процеса на дигитализация на местния селскостопански сектор. Програмата продължи с презентация на г-н Роберто Манчини, изпълнителен директор на Диаграм АД – италианска агротехнологична компания, в която участва CDP Equity (групата „Каса за влогове и депозити“), Trilantic Europe и BF Agricola, която се утвърди като лидер в европейския агротехнологичен сектор чрез предлагането на услуги в областта на прецизното земеделие, сензорите за напояване, картографирането на почвата и управлението на ресурсите в услуга на публичната администрация. По време на презентацията изпълнителният директор на Диаграм, Роберто Манчини, се обърна към аудитория от специалисти от публичната администрация и представителни асоциации от сектора на селското стопанство, като предостави идеи за размисъл относно възможностите за модернизация на селскостопанския сектор и по-ефективно използване на водните ресурси – теми, които са от голямо значение за България.

„За нас е чест да бъдем поканени да представим италианските иновации в областта на агротехнологиите в такава важна институционална среда“, заяви Манчини. „България е пазар в силно развитие и вярваме, че сътрудничеството между италианските технологии и местните селскостопански предприятия може да генерира незабавна стойност. Дигиталният преход вече не е бъдеща перспектива, а стратегически лост за конкурентоспособността и устойчивостта на веригите за производство на храни.“

Директорът на Агенция ИТА Д’Андреа, който направи изказване по време на събитието, припомни, че „Групата Диаграм представлява отлично постижение на марката „Произведено в Италия“ в сектора на агротехнологиите, способно да донесе конкретни иновации във веригите за производство на храни. Присъствието на „Касата за влогове и депозити“ и българското Министерство на земеделието, заедно с основните български предприятия в сектора, потвърждава стратегическата стойност на инициативата. Събития като това са най-ефективният начин да се доближат италианските технологии до българския пазар и да се насърчат нови възможности за растеж за италианските компании.“

След това гостите имаха възможност да се насладят на 360-градусово изживяване, благодарение на интерактивен маршрут, реализиран с използването на съвременни технологии и виртуална реалност.

Вечерта приключи с дегустация на продукти с отлично качество от италианската гастрономия, приготвени отмайстор-готвача Карло Луцани и придружени от прочутите вина на изба Фантинел от област Фриули-Венеция Джулия.

В събитието участваха, наред с останалите, председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов и ръководителите на Изпълнителната агенция по горите, Българската агенция по безопасност на храните , Асоциацията на месопреработвателите, Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци и Асоциацията на зърнопроизводителите. Присъстваше и голяма група представители на Система Италия в България. Събитието беше организирано от Посолството, Културния института и Агенцията ИТА в София в сътрудничество с КонфиндустрияБългария и Италианската търговска камара в България.

Facebook

Twitter



Shares