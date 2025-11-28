КУЛТУРЕН АФИШ 1 – 7 ДЕКЕМВРИ 2025 г.

1 декември 2025 г.(понеделник)

Дядо Коледа отваря пощенска кутия за писма

11:00 ч., НЧ „Димитър Наумов 1908“, с. Преславен

Историята на старозагорския род Ножчеви ще бъде разказана в изложба

Изложбата се реализира по проект „Виж Стара Загора: съвременно изкуство в публичното пространство“, финансиран от Община Стара Загора чрез Националния план за възстановяване и устойчивост.

Изложба под наслов „За честта да бъдеш полезен: Старозагорският род Ножчеви“. Експозицията цели да проследи историята на един древен старозагорски род – рода Ножчеви.

Посетителите ще имат възможността да се върнат повече от два века назад във времето и да обсъдят места и събития, свързани със Стара Загора, но отдавна изгубени в архивите на миналото.

Изложбата е организирана от Творчески колектив „На улицата“ и се реализира по проект „Виж Стара Загора: съвременно изкуство в публичното пространство“, финансиран от Община Стара Загора чрез Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-11.021 Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини”.

16.30 ч., Горна гъба (до парк „Пети октомври“)

Откриване на изложба на бразилския фотограф Тука Виейра – „Преходът: презареждане?“

Тука Виейра е бразилски фотограф, работещ по темите социални неравенства и градско развитие на няколко континента. Излагал е свои творби в Берлин, Ню Йорк, Париж и др. Той е докторант по архитектура и урбанизъм в Университета на Сао Пауло и по социология и политическа антропология в Университета на Лион-Сен-Етиен. Бил е хоноруван преподавател в Градското училище по архитектура и урбанизъм, Сао Пауло. Професионален фотограф от 1991 г., работил е за в. „Фоля де С. Пауло“, както и за други издания. Сътрудничи на престижни фотографски издания като сп. „Пиауѝ“, сп. „Четири пет едно“ и списание за съвременна фотография „Зум“.Автор е на отличения с награда „Фотографски атлас на град Сао Пауло“ (2016 г.) и на известната снимка „Paraisópolis“ (2004 г.), както и на книгата „Скок в тъмното – прочити на съвременното пространство“.

Погледът на Тука Виейра към българската въглищна енергетика е съпътстван от ключови извадки от 25 задълбочени събеседвания проведени през пролетта на 2024 г. в гр. Стара Загора, Гълъбово, Раднево, Димитровград и в селата непосредствено до въглищните рудници – Трояново, Бели Бряг и Обручище, което дава възможност да се чуят гласовете и позициите на местните.

Изложбата и изследването са подпомогнати финансово от фондация Роза Люксембург.

18:00 ч., фоайе партерен етаж Регионална библиотека „Захарий Княжески“

СВЕТСКА И ЦЪРКОВНА МУЗИКА НА ДОБРИ ХРИСТОВ

Част от Фестивал на оперното и балетно изкуство – Стара Загора.

19:00 ч., Сцена Опера, Държавна опера – Стара Загора

150 ГОДИНИ ДОБРИ ХРИСТОВ, фото-документална изложба

Част от Фестивал на оперното и балетно изкуство – Стара Загора.

1-7 декември, Фоайе на Държавна опера – Стара Загора

2 декември 2025 г. (вторник)

“ИЗГРЕЯЛИ ЗОНИЦИ ЗВЕЗДИЦИ” Концерт на ПАНТП “Зорница” пред деца и родители от 10-а ДГ “Светлина” в залата на НЧ “Климент Охридски 1858”

16:00 ч., НЧ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 1858“- СТАРА ЗАГОРА

Рождественски концерт на хор при НУМСИ „Христина Морфова“ и приятели, с любезното съдействие на Държавна опера – Стара Загора

17:00 ч., Художествена галерия – Стара Загора

Райчо Гънчев представя новата си книга „Практически наръчник за опознаване на мечката“.

18:00 ч., зала първи етаж Регионална библиотека „Захарий Княжески“

150 ГОДИНИ ДОБРИ ХРИСТОВ

Представяне на изложба, сборник с избрани творби и сайт, посветен на композитора.

Част от Фестивал на оперното и балетно изкуство – Стара Загора.

18.00 ч., Фоайе на Държавна опера – Стара Загора

Благотворителен базар “КОЛЕДА С ДЕТСКИ УСМИВКИ”

Празнично настроение, творчески дух и добротворство!

Благотворителен коледен базар “Коледа с детски усмивки” е организиран съвместно от Община Стара Загора, къща музей “Гео Милев” и Школата по изобразителни изкуства при НЧ “Родина – 1860” – Стара Загора.

Децата от школата по изобразителни изкуства при НЧ “Родина – 1860” с ръководител г-жа Мариана Алипиева са подготвили прекрасни ръчно направени коледни играчки и украси, които всеки гост ще може да закупи и така да се включи в каузата.

В празничната програма по откриването ще се включат индивидуални изпълнители от вокална студия “Усмивки” и дамски камерен хор “Da capo”.

Всички събрани средства ще бъдат дарени в подкрепа на децата от ЦСОП “Любен Каравелов” – Стара Загора.

18:30 ч., Къща музей „Гео Милев“

ВЪЛШЕБНАТА ФЛЕЙТА

Държавна опера – Пловдив ще се представи с „Вълшебната флейта“ от В.А.Моцарт. Това е първата оперна постановка на театралния режисьор Диана Добрева. „Музиката винаги е била огромно вдъхновение за мен, в театъра, в живота, мога да кажа дори, че това е изкуството, което чувствам най-близко до Бога, което се движи най-много по вертикала нагоре“, споделя Диана Добрева.

В последните събития, за първи път в историята на фестивала ще участват и трите национални института за музикално-сценични изкуства: Софийска опера и балет, Национален музикален театър „Стефан Македонски“ и Софийска филхармония.

Част от Фестивал на оперното и балетно изкуство – Стара Загора.

19:00 ч., Сцена Опера, Държавна опера – Стара Загора

3 декември 2025 г. (сряда)

Коледна работилница

14:30 ч., НЧ „Изгрев–1921“, с. Кирилово

ЗАПАЛВАНЕ НА СВЕТЛИНИТЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХА

Спектакъл с много звук, светлина и Въздушна акробатика!

Огнен танц, приказни герои и впечатляващи пироефекти!

С вълшебните песни на децата от ДЮСИ „Алегра” да посрещнем Дядо Коледа и заедно да запалим светлините на Коледната елха.

17.00 ч .: Начало на празничен Коледен парад от СУ „Васил Левски” по бул. „Цар Симеон Велики“ до Общината/

17.30 ч .: Празничен концерт (сцена пред Общината)

Представяне на изследване на д-р Андрей Андреев „ЛЕТОПИС НА СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ“

Част от Фестивал на оперното и балетно изкуство – Стара Загора.

17.30 ч., Фоайе на Държавна опера – Стара Загора

Музикално-поетичен спектакъл, посветен на вдъхновяващата сила на жената и отношението, което обществото трябва да има към нея.

Организатор: Зонта клуб Иринополис – Стара Загора

18:00 ч., зала първи етаж Регионална библиотека „Захарий Княжески“

СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ

Софийска филхармония ще се представи със стилна симфонична програма. Когато Брамс създава своя единствен Концерт за цигулка, той вплита в него техническа виртуозност, емоционална дълбочина и симфоничен размах. Тази знаменита творба ще бъде представена от младата цигуларка Лора Маркова – едно от най-ярките млади имена в българската и международната класическа сцена. Под диригентството на Иво Венков, професор по дирижиране в Кралската Фламандска Консерватория в Антверпен, програмата ще продължи с любимата на публиката Симфония №4 „Италианска“ от Феликс Менделсон-Бартолди.

Част от Фестивал на оперното и балетно изкуство – Стара Загора.

19:00 ч., Сцена Опера, Държавна опера – Стара Загора

4 декември 2025 г. (четвъртък)

Коледен камион на Кока-Кола

14:00 – 20:00 ч., ул. Иван Вазов 2, Паркингът на Кауфланд

Ателиета с оригами и традиционни техники на рисуване с туш и четки

17:00 – 17:45 ч., Художествена галерия – Стара Загора

Откриване на изложба на Център за личностно развитие „Моят празник“ и награждаване на отличените участници.

Конкурсът се организира за поредна година от Центъра за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) – Стара Загора и Община Стара Загора.

17:30 ч., Фоайе първи етаж, Регионална библиотека „Захарий Княжески“

Музикални изпълнения на Оркестъра за корейска музика на провинция Кьонгсангбук-до и на Ансамбъла по самулнори „Со Йънг“

18:00 – 19:30 ч., Художествена галерия – Стара Загора

КРАЛЯТ НА ВАЛСА

Част от Фестивал на оперното и балетно изкуство – Стара Загора.

19:00 ч., Сцена Опера, Държавна опера – Стара Загора

Магьосникът от ОЗ

по Лиман Франк Баум

„Вълшебникът от Оз“ повдига много важен за мен въпрос – Защо се оставяме да живеем в сивота?!?

Мечтата ми е да накарам децата да мечтаят, да вярват в невъзможното, защото то е възможно, стига да се упражняваш достатъчно. Да не се отказват да минат отвъд дъгата. Да помогнем на възрастните да се върнат в детството си. „Детето, то е бащата на човека…“ пише Гьоте. Не затваряйте вратата на детската стая, оставете я отворена, за да може да се връщате в пъстрия свят на детството, където има добри феи, зли магьосници, говорещи птици, ходещи дървета.

Мечтайте!

Всичко започва с един скучен избелял сив цвят, където дори хората са подивели и мислите им и мечтите им, ако има такива. И единствено Дороти е цветно петно в сивата картина. Желанието й да попадне в цветната дъга е толкова силно, че предизвиква торнадо, което я откъсва от реалния свят и я отнася в света на приказките. В този нов, пъстър и красив свят тя израства и умствено и емоционално, открива приятелството, научава се да отгатва лицемерието и да се пази от злото. От историята отвъд дъгата излиза смела, умна, обичаща, пораснала.” – Бисерка Колевска

19:00 ч., Културен център – Стара Загора

05.12.2025 – 10.01.2026 г. – Юбилейна изложба на старозагорския художник Иван Димитров /зали временни експозиции на ХГ – Стара Загора/

5 декември 2025 г. (петък)

акад. Пламен Карталов представя „ОПЕРА И ПРИРОДА“ – Авторско изследване

Част от Фестивал на оперното и балетно изкуство – Стара Загора.

17:30 ч., Фоайе на Държавна опера – Стара Загора, Вход свободен

Номинации за Читател/Дарител/Доброволец на 2025 г. Запалване светлините на елхата в библиотеката.

18:00 ч., Фоайе първи етаж, Регионална библиотека „Захарий Княжески“

Тържествено запалване на новогодишната елха с участието на Читалище ,,Развитие 1918′, ОУ ,,Христо Ботев“ Братя Кунчеви’, Пенсионерски клуб ,, Райна Княгиня“

18.00 ч., НЧ „Развитие 1918“, с. Оряховица

Украсяване и запалване на коледното дърво

18:00 ч., НЧ „Изгрев–1921“, с. Кирилово

Концерт на Spectrum vocal band „Посоки“

Вход с билети.(в мрежата на Еventim, Къщата на архитекта и на място преди концерта).

19:00 ч., Зала първи етаж, Регионална библиотека „Захарий Княжески“

6 декември 2025 г. (събота)

„Коледен подарък за малките бориловчета“ – Петър Байков

14:30 ч., НЧ „Св. Св. Кирил и Методий–2010“, с. Борилово

7 декември 2025 г. (неделя)

КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ

Ако случайно някога получите в наследство Котарак, бъдете с него добри и ласкави. Хранете го, не го оставяйте без вода и сменяйте пясъка редовно, четете му приказки на глас. С времето вашият Котарак ще порасне и по достойнство ще оцени вашите грижи. Може да направи от вас маркиз дьо Караба и да ви ожени за принцеса.

Може да направи от вас просто добър човек (не маркиз) и да ви ожени за обикновено, красиво момиче, което за вас винаги ще си остане вашата принцеса.

Може би, ще се случи така, да се ожените щастливо и без неговата помощ, но дори и тогава, Котаракът няма да ви навреди.

11:00 ч., Куклен театър – Стара Загора

„Танхойзер“

С тази постановка беше открит Вагнеровият фестивал на Софийската опера през 2025 г. По думите на акад. Пламен Карталов „музиката на „Танхойзер“ е музиката на свободния човек, свободен от предразсъдъци и ограниченията на разума. Нашата постановка е като едно пречистване, като духовно спасение и опрощение“.

Част от Фестивал на оперното и балетно изкуство – Стара Загора.

16:00 ч., Държавана опера – Стара Загора

Украсяване и запалване светлините на елхата

17:00 ч., НЧ „Пробуда–1928“, с. Маджерито

Запалване на светлините на коледното дърво в центъра на с. Малка Верея

18:00 ч., НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1921“, с. Малка Верея

