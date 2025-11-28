Ограничения на транспорта по път SZR 1190 се въвеждат до 19 декември

От днес, 28 ноември 2025 г. до 19 декември 2025 г. се въвежда временна организация на движението на личен, обществен, договориран транспорт и на моторни превозни средства, извършващи транспорт за собствена сметка, по път SZR 1190 гр. Стара Загора – Калояновец – Воденичарово. Ограничението ще важи за участъка от км 1+900 до км 2+400, в лява лента за движение .

Движението ще се регулира със светофарна уредба.

Апелира се към водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание и да спазват стриктно вертикалната маркировка!

Движението на моторни превозни средства ще се нормализира незабавно след приключване на ремонтните дейности.

Заповедта на кмета на Община Стара Загора е на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 3 от Закона за пътищата и чл. 165, ал. 1, т. 8 от Закона за движението по пътищата. Целта ѝ е да осигури безопасното организиране и изпълнение на строително-монтажните работи на обекта.

Facebook

Twitter



Shares