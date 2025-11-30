Посолството на Индия отбеляза Деня на Конституцията 2025

Служители на Посолството на Индия в София се присъединиха към Н.П. посланик Шри Арун Кумар Саху в тържественото четене на преамбюла на Конституцията на Индия, потвърждавайки нашата обща ангажираност към ценностите на справедливостта, свободата, равенството и братството, които са в основата на нашата нация.

По повод Деня на Конституцията, ние отдаваме почит на далновидните създатели на нашата Конституция и подновяваме нашата отдаденост към поддържането на нейния дух както в Индия, така и в чужбина.

