Петър Петров: Най-интересното по референдума за еврото предстои още тази седмица

Ние продължаваме с все по-силни темпове да бъдем яркото лице на опозицията, заяви народният представител от „Възраждане“

Зам.-председателят на парламентарната група на „Възраждане“ Петър Петров заяви в ефира на БНТ, че предстои развитие по референдума за въвеждане на еврото у нас.

„Ние не сме се отказали и най-интересното предстои по тази тема още тази седмица“, заяви Петров в предаването „Говори сега“. Той подсказа само, че „Възраждане“ ще упражни всички свои правомощия по закон и по Конституция.

„Хубаво е, че не е изключено чувството за демокрация на българските граждани и те продължават да искат да са питани на референдум“, заяви Петров като припомни, че „Възраждане“ в момента е започнала процедура и по инициирането на местен референдум за това, дали да има завод за барут в община Карлово.

„Ние се опитваме да направим така, че нещо да зависи от гласа на българските граждани. И ще направим всичко възможно, което ни е по силите като опозиционна парламентарна група, това да се случи“, заяви Петров и припомни събитията от последните дни на 50-тото НС, когато „Възраждане“ успя да извоюва да не се взимат антибългарски решения по отношение на енергетиката.

Той подчерта ролята на „Възраждане“ като гласа на гражданите: „Ние продължаваме с все по-силни темпове да бъдем яркото лице на опозицията. Всичко, което е от полза на българските граждани, ще бъде сторено от нас“, заяви Петър Петров.

По отношение на протестите Петров заяви: „Тъй като се очакват нови антиправителствени протести, в които разбира се „Възраждане“ ще участва и подкрепя, призовавам да няма агресия!“. като опозиционна парламентарна група, това да се случи“, заяви Петров. Той припомни и събитията от последните дни на 50-тото НС, когато „Възраждане“ успя да извоюва да не се взимат антибългарски решения по отношение на енергетиката.

Той апелира гражданите активно да изразят недоволството си срещу правителството: „Ние от „Възраждане“ винаги сме казвали, че трябва да се протестира срещу правителството. Българските граждани трябва да заявят ясно какво искат – дали да си останат вкъщи и да търпят ударите на тази политика или да изразят своето мнение, че са против това.“

Петров обясни, че протестите са насочени срещу икономическата и социалната политика на правителството:

„Протестът трябва да бъде срещу това правителство, което не направи нищо, за да се живее по-добре“, каза Петров.

Той подчерта, че парламентарната група на „Възраждане“ е внесла предложения към проектобюджета да не се въвежда СУПТО, да не се увеличават пенсионната вноска, данък дивидент и максималният осигурителен праг, да се увеличи минималния праг за регистрация по ДДС до 166 000 лв.- за да не бъде мачкан бизнеса и за да не се увеличава сивата икономика. Петров посочи и другите внесени социални предложения на „Възраждане“, сред които обвързване на майчинството за втората година с минималната работна заплата за страната и повече пари за новородени деца, тъй като България е в демографска катастрофа.

Петров добави: „Възраждане“ винаги е била сред хората и техните протести. Ние не се делим на лидери и поддръжници, а на граждани, които са недоволни от това, което се случва с парите на държавата и такива, които не желаят да изразят някакво недоволство, дори и да го имат. Няма да подкрепим този бюджет, както никога досега не сме подкрепяли бюджети на правителствата. Всички тези сметки не са в полза на хората и ще излезем да протестираме всеки път, докато се промени тази политика“, каза Петров.

Той обърна внимание и на демографската и социалната политика: „България е в демографска катастрофа, ако държавата не помогне на работещите родители и семействата, няма как да спасим нацията. Това е първостепенен приоритет на „Възраждане“, обобщи зам.-председателят на парламентарната група на „Възраждане“ Петър Петров.

