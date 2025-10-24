ОАЕ осъжда одобрението от израелския Кнесет на два законопроекта, целящи налагане на суверенитет над окупирания Западен бряг

Обединените арабски емирства остро осъдиха одобрението от израелския Кнесет, в предварително четене, на два законопроекта, целящи налагане на израелски суверенитет над окупирания Западен бряг и легализиране на контрола над едно селище.

ОАЕ подчертаха, че тази стъпка представлява опасна ескалация и явно нарушение на международното право, подкопаващо усилията за постигане на справедлив и всеобхватен мир в региона.

В изявление Министерството на външните работи (МВнР) потвърди категоричното отхвърляне от страна на ОАЕ на всички едностранни мерки, целящи промяна на правния и исторически статут на окупираната палестинска територия. Министерството предупреди, че всякакви опити за анексиране на Западния бряг ще бъдат категорично отхвърлени, тъй като подкопават основите на решението за две държави.

Министерството подчерта още веднъж важността на подкрепата за регионалните и международните усилия за възстановяване на мирния процес и прекратяване на незаконните практики. То потвърди ангажимента на ОАЕ за насърчаване на мира и справедливостта и за защита на правата на палестинския народ.

Министерството призова също така международната общност да поеме своите правни и политически отговорности и да предприеме необходимите мерки за осигуряване на сигурност и стабилност за всички народи в региона.

източник: www.wam.ae

Facebook

Twitter



Shares