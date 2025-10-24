Данъчна пауза: нови възможности за казахстанския бизнес

След указанията на президента правителството преразгледа редица данъчно-бюджетни реформи, действащи в страната.

Сред тях в областта на данъчното облагане настъпи важен поврат, насочен към подкрепа на бизнес сектора. Става дума за тригодишно освобождаване на малкия и среден бизнес от данъчни проверки и камарен контрол. Kazinform анализира причините за вземането на такова решение и възможните последствия.

Три години: много ли е това или малко?

С наближаването на датата на влизане в сила на новия Данъчен кодекс все по-често се чуват въпроси от страна на предприемачите. Недоволството от увеличаването на ставката на ДДС и отмяната на отделни данъчни режими се засили. Затова промените се въвеждат не едновременно, а постепенно, за да се даде възможност на бизнеса да се адаптира. За начало беше взето решение да се откаже от данъчните проверки от минали години по отношение на представителите на малкия бизнес. В бъдеще временни проверки и камерален контрол няма да се провеждат.

Според заместник-министъра на финансите Ержан Биржанов, тази стъпка ще позволи на предприемачите постепенно да се адаптират към новите правила.

— От 1 януари започваме нов живот с чисто досие. Данъчни проверки за 2023, 2024 и 2025 години няма да се провеждат. За малкия бизнес това съответства на тригодишен срок на давност. Освен това, камерни проверки, сверяване на отчетността или съпоставяне с други източници на данни също няма да се провеждат. Има обаче едно изключение — доходите на нерезидентите не попадат под тази процедура, — отбеляза Биржанов в кулоарите на Мажилиса.

Колко предприемачи ще могат да се възползват от облекчението?

В Казахстан са регистрирани 2,38 млн. малки и средни предприятия. От тях реално работещи са 2,18 млн. Това е значителен показател и в същото време важен стълб на икономиката. Например, през текущата година делът на малките и средните предприятия в брутния вътрешен продукт е 39%: малките предприятия – 32%, средните – 7%. По този начин развитието на този сектор се превръща в ключов фактор за икономическата и социалната стабилност.

Според икономиста Бауржан Искаков, освобождаването на бизнеса от данъчни проверки ще засили конкуренцията сред предприемачите и ще се отрази положително на динамиката на развитие на регионите.

— Спирането на проверките е важна стъпка в подкрепа на предприемаческата активност. Предприемачите, освободени от излишни проверки, ще могат да създават нови работни места и да ускорят развитието на своите региони. Освен това, временното спиране на проверките ще позволи да се отървем от административния натиск. Липсата на постоянен контрол ще даде възможност да развиваме спокойно своя бизнес, — убеден е Бауржан Искаков.

Експертът отбеляза и редица проблеми, с които предприемачите често се сблъскват. Според него, честите проверки и бюрократичната тежест преди това забавяха и отнемаха време и финансови ресурси на бизнесмените. Сега в продължение на три години те ще могат да се съсредоточат върху повишаване на качеството на продукцията, обновяване на производството и разширяване на сферите на дейност. Това ще даде на бизнеса глътка въздух и ще стимулира растежа на нови проекти и стартиращи компании. Най-важното е, че предприемачите могат да използват тази възможност за развитие, повишаване на локализацията и засилване на конкуренцията с други предприемачи.

За три години броят на младите предприемачи е нараснал с 12%

Растежът на предприемачеството показва, че младите хора все по-активно избират бизнес дейността. Икономиката започва да преминава към растеж, а нивото на данъчните постъпления се повишава. Ако обърнем внимание на показателите за 9 месеца от текущата година, ще видим следните цифри:

данъчните постъпления възлизат на 9,95 трлн тенге;

данък върху печалбата на организациите – 2,9 трлн тенге;

данък върху добавената стойност – 4,3 трлн тенге.

Според наличните данни общият брой на индивидуалните предприемачи в Казахстан е достигнал 1,9 млн., от които 95% са активни. В сравнение с миналата година се наблюдава ръст от около 6,1%. Като най-гъвкав сегмент на икономиката, те развиват различни отрасли. По-голямата част от тях са съсредоточени в търговията – 36,4%, в селското стопанство – 13,4%, и в други услуги – 15,5%. С други думи, две трети от индивидуалните предприемачи работят именно в тези сфери.

При такива мащаби е напълно оправдано да се предоставят данъчни облекчения именно на тези направления. От следващата година представителите на малкия и среден бизнес също ще бъдат освободени от камерен контрол. Това е една от мерките за подкрепа, предвидени в новия данъчен кодекс.

— Броят на данъчните формуляри ще се намали с 30%. Видовете данъци ще се намалят с 20%. Освен това, предприемачите, които не подават навреме данъчната си отчетност, ще бъдат освободени от наказателни санкции. Контролните функции се намаляват, като същевременно значително се увеличава ролята на помощта и консултирането, — разказа заместник-министърът на финансите Ержан Биржанов.

Една от особеностите на новите правила е, че ако предприемачът изплати основната сума на данъчната си задлъжнялост до 1 април следващата година, той ще бъде освободен от плащане на начислените лихви и глоби. Това обаче не означава пълна липса на контрол. Специалистите могат да инициират проверка в случай на образуване на наказателно дело или по искане на самия данъкоплатец.

По този начин, ако предприемачът е имал данъчна задлъжнялост и я изплати, глобите и лихвите не се начисляват. При това процедурата по събиране на задлъжнялостта ще зависи от нейния размер:

ако задължението не надвишава 20 МРП, на данъкоплатеца ще бъде изпратено уведомление;

ако задължението е до 45 МРП, ще бъде издадено предупреждение за необходимостта от неговото погасяване;

ако задължението надвишава 45 МРП, ще бъде инициирана процедура за изземване и продажба на имущество.

Икономистът Бауржан Искаков отбеляза, че липсата на камерен контрол на пазара може да има и отрицателни последици за икономиката.

— Разбира се, съществува риск някои предприемачи да скриват доходите си, което ще доведе до увеличаване на дела на сенчестия оборот. В такава ситуация данъчните постъпления могат да намалеят, а честната конкуренция — да бъде нарушена. Пазарът без необходимия контрол може да създаде пречки за добросъвестните предприемачи и да подкопае данъчната дисциплина. Въпреки това, основната задача е да се защити бизнесът и да се формира отворена икономическа среда, основана на доверие. Затова не трябва да се страхуваме от промените, а е необходимо да се създадат условия за стабилно и справедливо развитие на икономиката“, подчерта експертът.

През последните години държавата активно въвежда цифровизация на данъчната система, която е насочена преди всичко към превантивни мерки. Например, ако в хазната постъпват некоректни плащания или на един служител се начислява прекалено висока заплата, системата автоматично фиксира това и блокира извършването на плащания.

Личният кабинет – необходимо условие за цифровизация

Една от ключовите точки в новия Данъчен кодекс е, че банковите сметки на предприемачите няма да бъдат автоматично блокирани. Както отбеляза министърът на финансите Мади Такиев, вместо автоматично блокиране ще бъде въведен формат на предварителна камерална проверка. Това ще позволи на предприемачите да откриват и коригират грешките навреме, без да създават пречки при воденето на бизнес.

— Въпросът не е просто в прекратяването на проверките, а в преминаването към нов формат. Днес в света активно се развиват цифрови системи за контрол, които се използват широко в предприемаческата среда. Онлайн фискални данни, автоматичен данъчен анализ, използване на големи данни (Big Data) за прогнозиране на рискове — всичко това става неразделна част от съвременните системи. Много е важно да адаптираме подобни технологии към нашата данъчна система, подчерта икономистът Бауржан Искаков.

В рамките на реформата за цифровизация държавата преминава към сервизен модел на взаимодействие с данъкоплатците. Всички процедури, включително заявки за документи, подаване на обяснения и отчети, ще се извършват изцяло онлайн чрез личния кабинет на данъкоплатеца.

„Въвежданите промени значително ще улеснят работата на предприемачите. Намаляването на обема на данъчната отчетност и опростяването на данъчните процедури ще позволи на бизнеса да се съсредоточи върху развитието, а не върху бюрократичната тежест. Отказът от автоматично блокиране на сметки е важна стъпка към справедливо и прозрачно взаимодействие. Държавата няма да пречи на работата на компаниите, а ще помага за решаването на възникващите въпроси. Такива мерки ще укрепят диалога между държавата и бизнеса и ще създадат благоприятен инвестиционен климат, отбеляза министърът на финансите Мади Такиев.

Реформата обаче не свършва дотук. В крайна сметка може да се констатира, че икономическите решения на правителството са насочени към съществена подкрепа на предприемачите. Новият данъчен кодекс, който ще влезе в сила от началото на следващата година, значително ще опрости данъчното администриране. Крайният успех ще зависи от това как ще бъде организирана разяснителната работа сред бизнес общността.

автор: Айгуль Эсеналиева

източник: www.inform.kz

