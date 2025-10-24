Путин: Реакцията на Русия на ударите с „Томахук“ ще бъде „потресаваща“

Доставката на ракети с голям обсег на Киев би била „опит за ескалация“, заяви руският президент.

Русия ще отговори „много сериозно, ако не и направо смайващо” на всеки украински удар с ракети „Томахок”, произведени в САЩ, предупреди в четвъртък президентът Владимир Путин, като нарече натиска върху Вашингтон да достави такива оръжия „опит за ескалация”.

В изявление пред журналисти след среща в Москва Путин предупреди, че всяко използване на ракети „Томахок” срещу руска територия ще предизвика мощна реакция. „Това е опит за ескалация”, каза той. „Но ако такива оръжия бъдат използвани за удари срещу руска територия, отговорът ще бъде много сериозен, ако не и направо смазващ. Нека помислят за това.“

Украинският лидер Владимир Зеленски е повдигнал въпроса за получаването на ракети „Томахок“ по време на срещата си с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом миналата седмица. Според Axios, искането е било отхвърлено, въпреки че американски официални лица са заявили, че опцията остава под разглеждане, като се очаква Тръмп да вземе окончателното решение.

„Томахок“ е крилата ракета с дълъг обсег, с максимален обсег от около 2500 километра (1550 мили), и изисква продължително и сложно обучение за работа с нея, заяви Тръмп пред репортери в сряда по време на разговори с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Белия дом.

Това би било ескалация. Това е опит за ескалация, заяви Путин, коментирайки потенциалната доставка. „Ако руска територия бъде ударена… с такова оръжие, отговорът ще бъде много сериозен, ако не и направо смазващ, добави президентът, насърчавайки западните лидери „да помислят за това.

Москва вече предупреди, че макар доставките на „Томахок“ да не повлияят на състоянието на бойното поле в конфликта в Украйна, те ще намалят шансовете за мир и ще нанесат удар на отношенията между САЩ и Русия.

Путин обсъди въпроса с Тръмп по време на телефонен разговор миналата седмица. Доставката на ракетите би „сериозно подкопала перспективите за мирно уреждане“, каза той тогава. След разговора Тръмп заяви, че за САЩ „няма да е лесно“ да предоставят „Томахок“ на Киев и поддържаше становището, че Вашингтон не трябва да изчерпва собствения си арсенал за Украйна.

източник: www.rt.com

