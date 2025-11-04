вторник, ноември 4, 2025
ОАЕ е лидер в цифровата трансформация в енергийния сектор

Джордж Бу Митри, президент на Honeywell за Близкия Изток, Турция и Централна Азия, потвърди, че ОАЕ се е превърнала в глобален център за иновации и внедряване на интелигентни решения в енергийния сектор, като отбеляза, че пионерските инициативи на страната за цифрова трансформация в енергетиката представляват водещ световен модел за изграждане на устойчиво бъдеще, задвижвано от съвременни технологии и изкуствен интелект.

В изявления пред Агенцията за новини на ОАЕ (WAM) в рамките на Международното изложение и конференция за петрол в Абу Даби (ADIPEC 2025), Бу Митри заяви, че ОАЕ представлява уникален пример за отвореност, партньорство и синергия между публичния и частния сектор за разработване на иновативни решения, които оказват реално глобално влияние в енергийната индустрия.

„Решенията, създадени тук в ОАЕ, разширяват влиянието си далеч отвъд границите на страната“, каза той и добави, че ОАЕ е лидер в прехода към чиста енергия чрез големи проекти, които намаляват емисиите и подобряват оперативната ефективност.

Хъниуел, отбеляза той, допринася за тази визия чрез знакови проекти като проекта за втечнен природен газ (LNG) в Рувайс с ADNOC, който се очаква да произвежда около 9,6 милиона тона годишно.

Бу Митри обясни, че глобалният енергиен сектор е свидетел на бърз растеж, като се очаква глобалното търсене на енергия да се увеличи с 32% до 2050 г., а търсенето на електроенергия да се увеличи с повече от 75% през същия период. Това, каза той, налага разработването на комплексни технологични решения, които да балансират нарастващото търсене с намаляване на емисиите и подобряване на ефективността.

Той посочи, че ОАЕ ясно възприема този подход, като интегрира съвременни технологии в енергийната екосистема, разширява използването на LNG, водород и слънчева енергия и разработва устойчиви авиационни горива и биогорива, за да намали въглеродния отпечатък в транспортния сектор.

Бу Митри отбеляза, че цифровата трансформация е крайъгълен камък на енергийното бъдеще. Той разкри, че Honeywell разработва първата в региона напълно автономна контролна зала, задвижвана от изкуствен интелект на базата на агенти, в партньорство с Borouge. Това ще бъде първата независима контролна зала в нефтохимическата промишленост, способна да управлява операциите без пряка човешка намеса, като по този начин повишава оперативната ефективност.

Той също така подчерта, че ОАЕ са се превърнали в ключова дестинация за разработване на технологии, свързани с управлението на емисиите и приложенията на изкуствения интелект, насочени към подобряване на производителността на съоръженията и работната сила чрез дигитализация. Той заяви, че тези постижения са особено значими, тъй като глобалният енергиен сектор е изправен пред недостиг на квалифицирани кадри, като повече от 50% от работната сила е на възраст над 45 години.

„ Чрез технологиите можем да ускорим обучението на млади таланти и да прехвърлим натрупания опит на следващото поколение, като гарантираме непрекъснато развитие и ефективна работа в сектора“, каза Бу Митри.

Той заключи, че инвестициите в енергетика в региона бележат силен ръст, като се очаква да надхвърлят 130 милиарда долара само в петрола и газа, наред с големи разширения в инвестициите в чиста енергия, като проекти за водород, втечнен природен газ и улавяне на въглерод, което подчертава нарастващата роля на региона в насърчаването на глобалния енергиен преход.

