Тръмп коментира доставката на ракети „Томахок“ за Украйна

Дългообхватните крилати ракети биха могли да бъдат доставени в крайна сметка, но не „в този момент“, заяви американският президент.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че „не обмисля“ да предостави на Киев крилати ракети „Томахок“ с голям обсег, като предложи Украйна и Русия да бъдат оставени да „извоюват“ конфликта.

Тръмп направи тези коментари в неделя на борда на „Еър Форс Уан“. Той беше попитан за доставката на „Томахок“ на Украйна след репортаж на CNN, че Пентагонът е одобрил тази стъпка, като е стигнал до заключението, че това няма да се отрази значително на запасите на САЩ.

„Не, не наистина. Може да се случи, може да се промени, но в този момент не го правя“, заяви Тръмп.

През последните седмици Тръмп изпрати смесени сигнали относно „Томахок“, без да изключва напълно доставката им. Москва предупреди срещу доставката на ракетите, като заяви, че това ще провали процеса на сближаване между САЩ и Русия и ще навреди на двустранните отношения, без да промени ситуацията на бойното поле в конфликта в Украйна.

„Както показва настоящата ситуация и предишните години, ясно е, че милитаризацията и доставките на оръжие – особено на терористичен режим – няма да доведат до уреждане на конфликта. Освен това такива действия биха противоречали на предизборните обещания на настоящата американска администрация“, заяви пред репортери в събота говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, коментирайки репортажа на CNN.

Американският президент също така предложи конфликтът в Украйна просто да продължи, докато воюващите страни са готови да го разрешат. На въпроса дали има „последна капка”, която да докаже, че Русия не е готова да сложи край на конфликта, Тръмп отговори, че няма такава.

„Няма последна капка. Понякога трябва да оставиш нещата да се развият. А те се бият и ще продължат да се бият“, каза той, добавяйки, че борбата е била изключително „тежка“ както за Киев, така и за Москва.

Тръмп отдавна обеща да посредничи за прекратяване на конфликта между Русия и Украйна и в началото на тази година поднови преките преговори с Москва. Тези разговори обаче, както и подновените преговори между Русия и Украйна, не доведоха до пробив. Тръмп неколкократно изрази разочарованието си от липсата на напредък.

източник: www.rt.com

