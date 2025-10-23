Мостът Хонконг-Жухай-Макао е обслужил над 93 милиона пътници за седем години

Към сряда, седем години след откриването на моста за движение, през пристанището на Жухай на моста Хонконг-Жухай-Макао са регистрирани над 93,34 милиона пътувания на пристигащи и заминаващи пътници.

55-километровият мост, свързващ специалния административен район Хонконг, специалния административен район Макао и град Жухай, всички в Южен Китай, е отворен за движение на 23 октомври 2018 г. Това е най-дългият мост и тунел за пресичане на морето в света.

Според граничната инспекционна станция на моста, през 2019 г. са били обслужени 12,88 милиона пътнически пътувания и 860 000 автомобилни пътувания. През 2024 г. тези цифри са се увеличили съответно на 27 милиона и 5,55 милиона. Досега през тази година цифрите са надхвърлили съответно 25,1 милиона и 5,46 милиона, което е с 17 и 25 процента повече в сравнение със същия период на миналата година.

Разширяването на индивидуалните пътувания от континенталната част към Хонконг и Макао значително е стимулирало туризма през моста. Данните от контролно-пропускателния пункт показват, че от началото на тази година пунктът е обслужил над 10,15 милиона посетители от континенталната част на Китай, което е рекордно високо ниво. Тази цифра включва 4,6 милиона посетители с туристически визи.

Междувременно мостът е съкратил времето за пътуване с кола от Хонконг до Жухай и Макао от три часа на около 45 минути. През 2023 г. пристанището в Жухай е регистрирало дневен поток от около 9000 превозни средства, който понастоящем е нараснал до над 18 000.

