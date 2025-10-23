Изпълнителният директор на суверенния фонд на ОАЕ остава силно уверен в икономическата устойчивост на Китай

Ръководителят на Mubadala Investment Company, суверенен фонд на Обединените арабски емирства (ОАЕ), изрази силно доверие на инвеститорите в Китай, посочвайки устойчивата икономика на страната и силата на нейната производствена и индустриална база като ключови основи, които насърчават продължаващите инвестиции.

Халдун Халифа Ал Мубарак, управляващ директор и главен изпълнителен директор на Mubadala Investment Company, говори в интервю за Китайската глобална телевизионна мрежа (CGTN) в Пекин, където китайските лидери тази седмица се срещнаха, за да проведат четвъртата пленарна сесия на 20-ия Централен комитет на Комунистическата партия на Китай, сесия, на която се очакваше да се изготвят планове за предстоящия 15-ти петгодишен план на страната (2026-2030 г.).

Цикълът от петгодишни планове на Китай служи като цялостен план за очертаване на икономическия и социален напредък на страната, очертавайки цели, стратегии и приоритети за всеки период на планиране.

Ал Мубарак приветства успеха на този постоянно актуализиран модел на социално-икономическо развитие, който позволи на Китай да претърпи „изключителна“ трансформация през последните четири десетилетия.

„Китай, за над 40 години, се разшири от БВП от 180 милиарда щатски долара до близо 20 трилиона, което е 100 пъти по-голямо. Това е изключително постижение, особено като се има предвид мащабът и размерът на тази страна. И това е нещо, което е изградено върху велико лидерство, велика визия. И това продължава и днес“, каза той.

Правейки паралели между ОАЕ и Китай, той отбеляза, че и двете страни споделят история на визионерско лидерство.

„ОАЕ имат подобна история с нашето, отново, визионерско лидерство на основателя, шейх Зайед, който основа нацията в ОАЕ и започна това мини чудо. А сега това, което виждате днес с президента шейх Мохамед Бин Зайед, който продължава това пътуване, и можете да видите как това чудо продължава и диверсификацията на ОАЕ, която до известна степен отразява това пътуване на Китай“, каза той.

Ал Мубарак подчерта, че групата Mubadala остава ангажирана с дългосрочната си инвестиционна стратегия в Китай, посочвайки икономическата устойчивост на страната, производствената сила и изобилието от таланти като ключови области за оптимизъм.

„Нашите инвестиции тук винаги гледат към дълъг хоризонт. Мисля, че основите остават фундаментално ясни. Устойчивостта на икономиката, силата на производствената и индустриалната база и преди всичко талантът и изобилието от таланти, това са основите“, каза той.

Ал Мубарак допълнително подчерта, че инвестициите на Mubadala в Китай са поддържали среден годишен темп на растеж от 20 процента, въпреки различните икономически предизвикателства, които се развиха през последните години.

„(От) 2019 г. до днес имаме 20% CAGR (съставен годишен темп на растеж) на нашето внедряване и инвестиции в Китай, което ви показва, че сме се придържали към курса, че сме останали ангажирани. Увеличавахме инвестициите си година след година през този период и този период не беше най-лесният, както знаете, беше труден период. Но въпреки това мисля, че взехме правилните решения. Инвестирахме в правилните сектори с правилните партньори, в това, което според мен е правилната икономика, и продължаваме да го правим“, каза той.

Видео с български субтитри:

Източник: CCTVPlus

Facebook

Twitter



Shares