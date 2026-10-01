Дизайнерът, шоумен и попизпълнител продължава активната си програма с фестивални участия, моноспектакъла „Търся се“ и юбилейните концерти на Валентина Ценова

Красимир Недялков изпрати септември и посреща октомври с наситена програма от сценични изяви, музикални участия и нови творчески проекти.

През последните месеци дизайнерът, шоумен и попизпълнител активно присъства на различни сцени в страната, съчетавайки музиката с ролята си на водещ и артистичното си присъствие пред публика.

Сред основните акценти са участията му във фестивала „Вкусовете на България“, който го срещна с публика в различни части на страната. Бургас, Поморие, Руен, Пирдоп, Своге, Мирково, Чавдар и Девин са сред спирките в програмата му досега.

Поредицата продължава и през октомври, когато сред следващите дестинации на „Вкусовете на България“ са Стара Загора, Костинброд и Брезник.

„Търся се“ – ново сценично предизвикателство

Специално място в творческия календар на Красимир Недялков заема неговият първи моноспектакъл „Търся се“, реализиран по идея на Красимир Янев.

Премиерата се състоя във Варна и премина при голям интерес от страна на публиката. Постановката съчетава лична изповед, музика и сценично присъствие и показва различна страна от творческия свят на Недялков.

След премиерата предстои и второ представление. „Търся се“ ще бъде представен отново във Варна на 29 октомври 2026 г. в Lotus Event Center.

Проектът поставя Красимир Недялков в различна сценична роля и му дава възможност да потърси нови форми за общуване с публиката.

Два юбилейни концерта с Валентина Ценова

Паралелно с театралния проект Недялков продължава активната си музикална и водеща дейност.

Той ще бъде водещ и изпълнител в два юбилейни концерта на текстописеца и композитор Валентина Ценова.

Първият ще се проведе на 18 октомври 2026 г. във Варна, във филиала на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“.

Вторият концерт е насрочен за 6 ноември 2026 г. в София, във Военния клуб.

Недялков ще участва както като водещ, така и със свои музикални изпълнения.

Нова сценична среща в Стара Загора

Още една дата присъства в натоварения октомврийски календар на артиста. На 9 октомври 2026 г. Красимир Недялков ще бъде водещ и изпълнител в Стара Загора.

Така есента се очертава като активен творчески период за него – между музиката, театъра, сценичното шоу и срещите с публика в различни градове на България.

От фестивала „Вкусовете на България“ и първия му моноспектакъл „Търся се“ до юбилейните концерти на Валентина Ценова, Красимир Недялков продължава да развива различните посоки в своята сценична работа.

Септември, октомври и началото на ноември събират в календара му поредица от участия и нови предизвикателства, в които той се представя в различните си роли – дизайнер, шоумен, попизпълнител, водещ и артист на сцената.